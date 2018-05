Hace dos años, Jorge Luis Cerda Barzola (34) tenía como hobby crear figuras en plastilina para regalar a amigos o familiares. Sin embargo, hoy, motivado por la participación de la selección peruana de fútbol en el Mundial, ha empezado a encontrarle valor a su arte. Este joven comunicador de Los Olivos se ha dedicado a elaborar con ese material a los once jugadores que nos representarán en Rusia y al entrenador Ricardo Gareca.



¿Qué figuras has hecho hasta el momento?

A los jugadores Paolo Guerrero, Pedro Gallese, Edinson Flores, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Luis Advíncula, Renato Tapia, Jefferson Farfán, Aldo Corzo, Christian Cueva, André Carrillo, Christian Ramos, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún y el entrenador Ricardo Gareca.



¿Alguno de ellos te ha comentado sobre tu trabajo?

Cueva, Tapia, Ramos y Farfán le dieron like a mi publicación en Facebook. El padrino de Renato Tapia me compró la figura de su ahijado y el hermano de Christian Ramos también me pidió una. Pero yo tengo el sueño de darles sus figuras a Gareca, Farfán y Paolo Guerrero.



¿Cuánto te demoró en elaborar cada figura?

De uno a dos días, las quince figuras me tomaron una semana entera.



¿Debes ser el hincha número uno de la selección, por qué lo hiciste?

Los he seguido en todos los partidos, soy un hincha más y apasionado por su selección. Una forma de expresar mi alegría es a través de la plastilina y quise hacer un homenaje a todo el trabajo que ha realizado la Blanquirroja.



¿Qué necesitas para elaborarlas?

Fotos en buena calidad de perfil, de frente y de cuerpo entero. Además de plastilinas escolares, barniz al agua, estecas y pincel.



¿Dónde aprendiste?

Yo mismo, desde pequeño, todo lo que estaba en mi mente lo plasmaba en la plastilina, es lo que me gusta, me encanta y me apasiona.



¿Has hecho trabajos más grandes?

Un Guasón de 35 centímetros de alto y personajes como Walter White de la serie ‘Breaking Bad’, el futbolista Lionel Messi, Goku y Vegeta, entre otros.



¿Dónde los vendes?

No los vendo por serie, si lo hago es para personas que coleccionan porque son piezas únicas. Requieren de mucho cuidado porque necesitan ser conservadas en un lugar fresco, lejos del sol.



¿También haces trabajos personalizados?

Claro, tengo clientes que me piden retratos de sus mascotas, padres, novias, madres, etc.



¿Cuál es el próximo trabajo que tienes en mente?

Los personajes y héroes de la historia del Perú, como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, San Martín y otros.



¿Dónde te pueden encontrar?

En mi página de Facebook Plastifiguras.



