Semana Santa: 10 consejos para cuidar tu dinero 

Con la llegada de la Semana Santa, para muchos será la oportunidad perfecta de viajar y pasarla en familia. En ese sentido, Francisco Seminario Talledo, Gerente Comercial del Grupo Kobsa, brinda 10 consejos para cuidar las finanzas en este feriado largo.



1. Compras no consideradas.- Para una buena organización es importante considerar todos los elementos y servicios que utilizaremos. Si viajas, haz una lista con lo necesario, priorizar es la palabra clave. No olvides tener un respaldo en casos de emergencias.



2. Ten un presupuesto mensual.- Como en toda organización financiera personal, es importante, tener un presupuesto anual, donde se consideren los días festivos, vacaciones, entre otros. Para, desde inicio de año, adelantarnos a esos gastos.



3. No utilices todas tus tarjetas.- El especialista recomienda elegir solo una tarjeta para realizar todas las compras y, de esa forma, pagar menos intereses. Asimismo, es necesario controlar los gastos para evitar un futuro sobreendeudamiento.



4. Limita el uso de tu tarjeta de crédito.- Si optas por utilizar tu tarjeta de crédito, debes recordar los topes que se establecen al usarlo, así evitarás endeudarte. Además, no es recomendable alargar el periodo de pago ya que se podría juntar con los próximos feriados y el del día de la madre.



5. Evita retirar efectivo.- Es aconsejable utilizar de forma razonable la tarjeta de crédito, evitando realizar retiros de dinero con ella, debido a que esa opción a futuro le costará a tu bolsillo, pues la disposición de efectivo en las tarjetas de crédito puede llegar a ser uno de los financiamientos con más alta tasa de interés.



6. Compara tus gastos.- Es importante revisar la lista de compras pendientes, además de comparar marcas. Verás que de esa forma se podrá ahorrar una gran cantidad de dinero.



7. Busca descuentos.- Se recomienda indagar los servicios y bienes de establecimientos que nos interesan. En estas fechas se publican ofertas increíbles para celebrar, con opciones a bajo precio y de calidad.



8. Honra la fecha de pago.- Recuerda que los intereses no tienen vacaciones y que las fechas programadas de pago son un compromiso, así te evitarás los temibles intereses.



9. No gastes como si fuera el último día.- No debemos dejarnos llevar por los impulsos al momento de comprar. Este feriado largo es una época de relajación, pero también de control, ya que solo es el tercer mes del año y el dinero no debería estar destinado solo a ello.



10. No todo depende del dinero.- Recuerda que para pasar un buen feriado largo no es necesario hacer una gran viaje, que demanda dinero. Muchas opciones están a disposición nuestra: museos, parques, teatros, conciertos. Todas opciones cómodas para pasar un buen rato con la familia o amigos.





