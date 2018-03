Semana Santa: Recomendaciones para mantener la casa segura en estos feriados

A pocos días de los feriados por Semana Santa, cada vez son más los peruanos que deciden viajar fuera de la ciudad dejando el hogar sin supervisión y exponiendo la misma a un posible robo.



Ante el incremento de hurtos en viviendas durante esos días y con nuevas modalidades de asalto por parte de los ladrones, es importante tomar en cuenta ciertos cuidados, en ese sentido, Erika Bernales, Country Manager de D-Link Perú, brinda cinco recomendaciones para mantener segura la vivienda durante estos días:



1.- Instalar cámaras de seguridad: Si en casa optan por viajar por varios días, instalar cámaras de seguridad es la mejor manera de mantener vigilado el hogar. Es recomendable que una cámara grabe en HD, tenga parlante y cuente con sensor de movimiento y de sonido. De esta manera, el dueño de casa podrá supervisar su hogar de cualquier lugar las 24 horas del día.



2.- Evitar colocar información personal en redes sociales: Se sugiere no colocar en estas plataformas digitales información personal como registro de ubicación o estados que involucren el día a día de su viaje, muchas veces los delincuentes los revisan para obtener más datos.



3.- Asegurar la vivienda: Otra alternativa para prevenir un robo es asegurar las puertas y ventanas de la casa y si es necesario se aconseja reforzarlas pues las cerraduras pueden convertirse en un punto débil cuando están desgastadas.



4.- No dejar sola la vivienda: Procurar dejar la casa encargada con un familiar o con una persona de confianza que pueda estar atento a los movimientos sospechosos.



5.- No guardar dinero en casa: Lo mejor es depositar el dinero en efectivo que se tenga en una entidad financiera formal y no guardarlo en la vivienda, pues corre mayor riesgo de ser hurtado.