Los perros son grandes compañeros en casa que buscan recibir afecto, tener un ambiente adecuado para crecer y sociabilizar con otros animales; sin embargo, cuando estas condiciones no se dan, la mascota puede mostrarse hiperactiva, intranquila y tener estados de excitación muy frecuentes. Diversas señales ayudan a entender cuando un perro está nervioso y ve alterado su temperamento.

Hay razas que de por sí tienen más energía y se muestran más o menos inquietas, pero lo que sí es un hecho, es que muchos canes reaccionan a situaciones concretas por lo que desarrollan periodos de hiperactividad o ansiedad, por ejemplo cuando escuchan fuegos artificiales o ven algo que los asuste.

¿Cómo saber que está nervioso?

Ciertas señales nos indican que nuestro can sufre nerviosismo. Aquí mencionamos algunas:

Ladra con frecuencia

Corre de un lado para otro

Se lame constantemente

Su orejas están aplanadas

Tiembla

Muerde sin razón a personas cercanas

¿Cómo ayudarlos?

Si tu perro está intranquilo, hiperactivo o muy inquieto, lo mejor es que pongas en práctica ciertos trucos para relajarlo.

Controla tus movimientos

Tu perro reacciona a la forma en la que lo miras, hacia dónde te mueves o si le gritas. En estos casos lo mejor es que no le transmitas más nerviosismo y realices movimientos pausados, le hables con un tono de voz suave y no uses objetos que puedan generarle mayor excitación.

Dale cariño

Acariciar a tu mascota siempre es una manera de transmitirle tranquilidad. El momento en el que está nervioso es cuando más afecto necesita para sentirse a gusto.

Busca un lugar tranquilo

Si tu perro se pone nervioso cuando están en la calle por el ruido de los carros u otros perros ladrando, es mejor que vayan a un lugar calmado para que se relaje.

Si se muestra nervioso dentro de casa, reduce el ruido, llévalo a un cuarto donde no haya bulla, ponle una cama donde se sienta cómodo o genera un ambiente de paz.

Ayúdalo a hacer ejercicio

Lo mejor para que una mascota no sufra de estrés o nerviosismo es que realicen una buena cantidad de ejercicio. Esto implica jugar para quemar energía, salir al parque o a pasear durante el día, correr por algunos minutos, entre otras acciones.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué cuidados se deben tener?

Mascotas ancianas: ¿Qué cuidados se deben tener?

TE PUEDE INTERESAR