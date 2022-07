POR: Estefany Valladares

Las relaciones de pareja pasan por diferentes etapas. Es probable que hayan experimentado una crisis matrimonial o pensado en terminar. Pero si el amor y la ‘química’ todavía perduran, lo más seguro es que la pareja decida seguir junta. Pero ¿Qué pasa cuando ya no hay complicidad, ni deseo hacia el otro? Y, sobre todo, ¿en qué momento nos damos cuenta de que se apagó la llama?

Para despejar nuestras dudas, la psicóloga Juliana Sequera recomienda estar atentos a estas señales que evidenciarían que la ‘química’ en la relación se acabó:

1. RUTINA. “Sin elementos sorpresa en la relación, la monotonía la termina matando”, sentencia.

2. PELEAS CONSTANTES. Es normal discutir y estar de mal humor, pero si las peleas son por cosas mínimas, puede ser que ya se aburrieron de estar juntos y no se toleran.

3. NO SE HABLAN. La pareja tiene que comunicarse a diario y no solo por los hijos, sino también porque quiere seguir construyendo la relación. Si deja de hablarse es porque ya no hay interés de ningún lado. b

Sabías que...

Los ‘elementos sorpresa’ son vitales en una relación. Pueden ser desde salir a tomar un café, tener una cita romántica y hacer un viaje sin hijos. ¡Nunca dejen de sorprenderse!

TAMBIÉN PUEDES LEER:

‘Tu papá y yo vamos a separarnos’... ¿Cómo se lo dices a tu hijo?

Prepara una conversación con todos los miembros de la familia presentes: progenitores e hijos. Además, utiliza un lenguaje sencillo y claro, con explicaciones cortas para que puedan comprender la situación.

Una separación agresiva y conflictiva puede generar en el niño cambios emocionales. Foto: iStock.

El 80 % de los divorcios terminan en peleas, denuncias y juicios. Esta problemática causa un alto impacto emocional en los hijos. Por eso, los padres deben hacer todo lo posible para que la separación no dañe la salud mental de sus retoños. ¿Qué pueden hacer? La psicóloga Mayra Velásquez Puelles brinda los siguientes consejos:

1. Prepara una conversación con todos los miembros de la familia presentes: progenitores e hijos. Además, utiliza un lenguaje sencillo y claro, con explicaciones cortas.

2. Transmite calma y serenidad. No solo con lo que dices, sino también con tus gestos y tu tono de voz.

3. Explica que es una decisión definitiva y tomada por ambos progenitores. No menciones una futura reconciliación, eso alimentará la imaginación de tu hijo, y no le dejará asimilar de una forma adecuada la separación.

4. Haz hincapié en que nadie tiene la culpa. Además, dile a tu pequeño que siempre lo amarás.

5. Ayúdale a expresar sus emociones de enfado o tristeza. Pregúntale qué piensa y qué siente.

CAMBIOS EN EL MENOR

“Una separación agresiva y conflictiva puede generar en el niño cambios emocionales (tristeza, melancolía, llanto, agresividad), miedo al abandono, culpabilidad por la separación y baja concentración académica”, indica la especialista.

DATITO

El niño necesitará tiempo para comprender y asimilar la situación. Es normal que se muestre enfadado o triste. Permanece atento a estas reacciones.

TE VA A INTERESAR:

Finanzas personales: ¿Ya se preparó para convivir?

Psicóloga Berenice Fuertes: ‘Tu pareja te engañó, pero tú no eres responsable de las acciones del otro’

Infidelidad: Razones por las que tu pareja te engaña y no lo admite

¿Qué pasa si dejamos de tener sexo?