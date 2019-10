Señor de Los Milagros: ‘Nuestra fe es muy grande’

Con cuarenta años de historia, la Hermandad Señor de los Milagros de San Hilarión, en Comas, acompaña con mucha fe y devoción a la venerada imagen del Cristo Moreno que el último domingo salió en procesión por las principales calles del distrito. Sus fundadores Rosa Rodríguez (75), Felícitas Pastillos (79), Edmundo Díaz Padilla (83) y Marcelina Padilla (78) comentan cómo se inició esta comunidad que mantiene intacta la creencia y respeto al Cristo de Pachacamilla.



¿Cómo nació la Hermandad San Hilarión?

Rosa: Somos vecinos que vivimos en el óvalo Parque 18 de Octubre en la Cooperativa San Hilarión y decidimos colocar en el centro del óvalo la imagen del Señor de los Milagros.

Felícitas: Luego, todos los fundadores quisimos crear nuestra propia hermandad y lo hicimos en 1979.

Marcelina: Las familias fundadoras somos los Rodríguez, Pastillos, Padilla y Dioses.



¿Cómo obtuvieron el primer lienzo?

Marcelina: Fue donado por la familia Pastillos. Era una pequeña anda que sacamos en procesión un buen tiempo.

Rosa: Luego de muchos años y esfuerzo, a partir de 1994 tenemos un anda e imagen de tamaño similar a la de la iglesia de las Nazarenas, mide casi cinco metros.



¿Cuál es su participación en la hermandad?

Rosa: Felícitas, Marcelina y yo fuimos sahumadoras por treinta años, ahora solo acompañamos y cantamos en la procesión. Le hemos dado pase a las nuevas generaciones de sahumadoras.

Edmundo: Yo fui cargador durante 32 años, ahora solo acompaño al Señor.



¿De dónde viene su fe al Señor de los Milagros?

Rosa: Es una tradición heredada de mi familia, la devoción me la inculcaron mis padres y hasta el día de hoy me visto de morado en octubre.

Felícitas: El Señor me hizo el milagro de mantener con vida a mi esposo que fue desahuciado por los médicos. Él tiene cáncer a los riñones, pero ahora con sus medicinas está estable.

Edmundo: Es una fe que me fue heredada, pero que también me permite compartir con mi esposa e hijos, toda mi familia pertenece a la hermandad, algunos son cargadores, otras sahumadoras.

Marcelina: Dentro de la cuadrilla tenemos el caso de otro fundador, don Sigifredo Dioses (73), quien sufrió hace cinco años un derrame cerebral. Ahora camina y puede hablar.



¿En todo este tiempo han vivido alguna anécdota que recuerden?

Rosa: No sé si anécdota, pero sí un incidente, una vez terminando una actividad para recaudar fondos nos robaron cuarenta cajas de cerveza, estábamos muy preocupados, pero felizmente se pudo pagar la deuda y realizar ese año con normalidad la procesión.



¿Acompañaron a la imagen que sale de las Nazarenas?

Felicitas: No, pero acompañamos a otras hermandades, como de la urbanización San Felipe, Santa Isabel de Carabayllo y Carmen de La Legua Reynoso, en el Callao. (Pilar Cuya)