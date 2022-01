Durante la adolescencia, las hormonas de los chicos están muy inquietas y los impulsan a experimentar nuevas sensaciones y placeres. Por eso, ahora vemos a jovencitos de 14 o 15 años que ya han empezado su vida sexual, sin siquiera haber alcanzado una madurez física y psicológica. Se dejan llevar por la pasión y los sentimientos, sin imaginar que esa acción puede estar afectando su vida para siempre.

El psicólogo clínico Walter Dávila More señala que tener relaciones sexuales a muy temprana edad puede traer embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones sexuales en la adultez, así como, truncamientos de sueños y metas, problemas económicos, estrés, bajo rendimiento académico, sentimientos de culpa, baja autoestima, depresión y, en el peor de los casos, suicidio.

“No hay una edad exacta para empezar a tener relaciones sexuales, pero se cree que podría ser entre los 18 y 20 años, cuando ya demuestren responsabilidad en sus actos”, precisa el especialista.

Uno de los riesgos es el embarazo no deseado.

CÓMO ORIENTARLOS

* No te avergüences al hablar de temas sexuales con tus hijos, si sientes que no puedes hacerlo, infórmate o pide ayuda a un especialista. La realidad es otra y debemos ir acorde a ella para que tus retoños luego no digan que nadie se los advirtió.

* Maneja un tipo de crianza democrática con tus hijos, deja atrás la figura autoritaria o permisiva. Pon límites y sanciones cuando sea necesario. Eso no significa que recurrirás a la violencia física o psicológica. Si no cumplió con una regla de la casa, quítale aquello que más quiere o le gusta, pero déjale claro por qué lo estás haciendo.

* Dile que todas sus relaciones sexuales deben ser con protección, que elija el método anticonceptivo que mejor se acomode a sus preferencias y que lo use.

* Pregúntale si ha pensado en cómo será su futuro. Quiere ser profesional, irse al extranjero o emprender un negocio. A veces llevar una vida sexual apresurada y sin cuidados puede truncar sus metas y causar lamentaciones.

