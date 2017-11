Felices en Facebook, infelices en la vida real: ¿Cómo es tu relación en redes sociales?

‘Por fuera, flores y por dentro, temblores’, este es un dicho que podría aplicarse a muchas parejas que se dedican frases de amor en Facebook , pero en privacidad no son cariñosas. ¿Qué las lleva a eso?



Virginia Arroyo Guadalupe, directora de Psicoemotiva, afirma que podría deberse a una necesidad de llamar la atención y darle un mensaje de supuesta felicidad al resto , olvidándose que las demostraciones de afecto deben estar orientadas hacia la pareja y no hacia el público.



“Lo peor es cuando se colocan frases de amor en las redes sociales, pero la pareja no las siente como verdaderas, pues en persona recibe un mal trato”, dice la psicóloga.

Sabías que...

Algunos sobreexponen su relación con intenciones encubiertas como ‘marcar su territorio’ o dar un mensaje de felicidad a una expareja.

CONSEJOS Para que tu galán se sienta amado, envíale mensajes personales o hazle sorpresas que solo él pueda ver.

Si es importante para ambos decir que son pareja, coordinen y coloquen una foto juntos en su perfil de Facebook, así no necesitarán estar escribiéndose todos los días.



