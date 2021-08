El amor no garantiza una vida sexual plena. Hay relaciones sentimentales donde hay ternura, respeto y compañerismo, pero en el plano sexual no hay ‘fuegos artificiales’. Para muchos el sexo es muy importante en una relación, para otros no tanto, pero la realidad es que si su esposo(a) o novio(a) no le satisface en la cama no quiere decir que deban resignarse a ello, juntos pueden superarlo y vivir una intimidad placentera, ¿cómo?

Empiece por entender que si hay insatisfacción sexual es porque desde un comienzo no hubo comunicación ni confianza en la intimidad, así lo explica el psicoterapeuta en parejas, Walter Dávila. “Hay mujeres que por vergüenza, algunas por miedo de ser tildadas de manera equivocada y otras por costumbre, no le dicen a su esposo o novio que no han disfrutado del encuentro sexual y que no han llegado al clímax. Se quedan calladas o incluso fingen orgasmos. Mientras que en el caso de los hombres, ellos pueden ser buenos compañeros, excelentes padres, tiernos con su amada, pero en la intimidad solo piensan en su propia satisfacción y se olvidan en complacer a su pareja o creen que lo han hecho”, detalla.

SEÑALES DE INSATISFACCIÓN SEXUAL

No se concentra. Cuando en pleno acto sexual está ausente o hace algún comentario fuera de contexto, es señal de que no está disfrutando el momento.

Si después de la sesión de pasión, comienza una actividad y no está relajada, es probable que no haya disfrutado el sexo.

Una mala vida sexual puede estar relacionada con el estado físico o mental de la pareja, por ello es importante acudir con un especialista.

LA INSATISFACCIÓN SEXUAL NO SE RESUELVE SOLA

El especialista recomienda que se quite la vergüenza, hable con su compañero sentimental de manera respetuosa, sin agredir ni calificar. Enfóquese en el problema y exprese qué le falta o lo que le gustaría vivir en la intimidad. Nunca comparando a la pareja con experiencias intimas pasadas.

Si no sabe cómo tratar el tema o a su pareja le cuesta entenderla, pueden buscar apoyo profesional para que los guíen en mejorar su vida íntima.

LOS RIESGOS DE LA INSATISFACCIÓN SEXUAL

Es claro que el sexo no es lo más importante en una relación, pero tener una vida sexual deprimente puede generar roces entre la pareja más amorosa, como intolerancia, resentimiento y distanciamiento entre ambos, incluso se corre el riesgo de caer en la infidelidad.

