En una relación abierta no existe la exclusividad. En ella, no se tiene que recurrir a engaños o tretas para salir o tener sexo con otras personas porque la pareja lo sabe y lo acepta. Para algunos esta es la relación ideal, para otros una pesadilla. Lo cierto es que no todos pueden sobrellevar este tipo de relación, según los expertos, sólo puede existir entre personas muy seguras de sí mismas y con mucha madurez emocional y sexual. Los celosos están descartados.

La sexóloga Eirelyn Gómez explica que dentro de las relaciones abiertas hay dos tipos: las serias y las casuales. La primera de ellas, es cuando la pareja, que es reconocida como tal frente a su entorno, se ha comprometido a permanecer juntos pero se dan la licencia de estar con otras personas. Mientras que la segunda configura a dos personas que se tienen confianza y han acordado mantener con frecuencia relaciones sexuales, pero sin compromisos ni exclusividad. “Lo común en ambos casos es que debe primar la sinceridad y la lealtad a los acuerdos que se han establecido en la relación abierta”, señala.

¿Llevar una relación abierta es posible? ¿Cómo lograrlo?

Para la experta sí es posible y sí puede llevarse una relación abierta de manera saludable, siempre que se elija a la persona correcta para entablarla . Debe estar de acuerdo con las condiciones y tener el mismo interés y objetivos por mantener una relación libre de exclusividades. No se recomienda iniciarla con el mejor amigo porque puede arruinar la relación amical . Tampoco con el ex, si estás esperando que de esa manera se retome la relación formal y monógama.

Establecer objetivos claros y comprometerse a cumplirlos. Una pareja de relación abierta podría establecer, por ejemplo, que el otro puede salir con otras personas pero nunca puede pasar la noche fuera de casa (en caso de las parejas serias), o que pueden tener sexo con otras personas pero sin involucrar afectos; cada pareja es libre de poner las reglas que quiera, y comprometerse a cumplirlas sin mentiras ni engaños.

La pareja debe realizarse chequeos médicos con regularidad, las mujeres con el ginecólogo y los hombres con el urólogo, porque al mantener relaciones con varias personas están expuestos a contraer muchas infecciones y ETS .

. “Un regla de oro es que siempre deben usar preservativo . Eso no es negociable”, resalta Gómez. Por eso, es importante mantener este tipo de relación con personas con madurez sexual porque sabrán llevar su sexualidad de manera responsable sin exponerse ni exponer al resto.

Buena comunicación y mucha sinceridad. Tener la confianza y apertura de hablar con claridad sobre los límites que se establecieron en la relación abierta, expresar cómo les hacer sentir la dinámica, y si en algún momento se sienten inconformes o incómodos decirlo, para solucionarlo de la mejor manera. No caer en reproches ni celos. También es importante ser sincero con las otras personas involucradas, decirles que se mantiene una relación abierta con alguien más, esto con el fin de no confundirlas.

Señales de que la relación abierta ya no es saludable

Si se rompen los acuerdos, se presentan de manera continua conflictos y reproches, o si una de las partes empieza a sentir celos, inseguridad y se ve afectado en su estabilidad emocional, lo mejor es dejar de lado ese tipo de relación y replantearse que busca cada uno del otro.

