Siempre se decía que las mujeres son las que más fingen los orgasmos , pero al parecer, ellos también lo hacen. Los motivos son muchos, quizás se excedió en tragos, su pareja terminó antes que él, por la autoestima, entre otros factores. Lo importante es distinguir cuando se finge de vez en cuando o por algún motivo, pues esto se puede volver habitual y eso afectaría la relación de pareja a futuro.

La terapeuta sexual Chris Kadesh comenta que la creencia más popular apunta a que las mujeres son las que suelen fingir el orgasmo cuando la relación sexual no las satisface, pero no son las únicas, ellos también lo hacen.

Un estudio de la Universidad de Kansas revela que el 28% de los hombres lo han hecho alguna vez. El mundo de los orgasmos fingidos, como casi todo lo relacionado con la comunicación y el sexo, es un gran desconocido.

Otro estudio realizado por la Universidad de Quebec en el 2016, señala que hombres fingen su orgasmo en un 25% de las ocasiones, sobre todo durante la penetración vaginal.

Y regresando a la pregunta: ¿Por qué fingen?

Ellos fingen por razones parecidas al de las mujeres y con sus propios toques. Lo común es el de no herir los sentimientos de su pareja y evitar que pueda sentirse no deseada.

También puede ser usada como estrategia para aumentar la propia excitación o evitar la inseguridad o el miedo a no alcanzar el orgasmo si suele tener dificultades.

-Algo que debemos tomar en cuenta es que en nuestra cultura vivimos una sexualidad finalista donde no obtener orgasmo se asocia a no haber obtenido placer, y eso no es así.

-Beber demasiado.

-Por la autoestima de la pareja.

-Por no gustarle la relación sexual.

-Por no apetecerle.

-Por no creer que su pareja iba a tener un orgasmo de forma inminente y querer simular “llegar a la vez”.

-Inseguridad.

-Por mejorar el sexo y querer sentirse más sexy.

-En un ensayo hecho por el urólogo y sexólogo colombiano Alonso Acuña, detectó que la causa principal para simular el orgasmo era lo que se denomina simulación por Síndrome de Eyaculación Inhibida, un trastorno que impide llegar al orgasmo, y esto se debe a diversas causas como: edad, ansiedad, alcohol o segundo coito sin eyaculación.

Un consejitos: Si desean alcanzar la felicidad sexual y disfrutarlo al máximo, deben comunicarse y tener la confianza de contarle al otro qué pasa, ya que la relación de pareja se puede fracturar en cualquier momento.

