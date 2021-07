Diego y Pamela han decidido formar una familiar, pero han preferido convivir porque no quieren casarse. Tienen muchas expectativas de esta nueva etapa y no quieren que nada la cambie, porque están dispuestos a disfrutarla al máximo. Lo primero que han decido es optar por la planificación familiar; es decir, no bebés, por el momento, porque quieren pasarla bien un tiempo solo los dos. Los hijos por ahora no están en sus planes. Pero, ¿En qué consiste la planificación familiar?

DERECHO DE PAREJAS

“La planificación familiar es un derecho que tienen todas las parejas para tener acceso a la información, métodos anticonceptivos y servicios necesarios para poder decidir, de manera libre y voluntaria, el número de hijos que deseen y puedan mantener; además de elegir el momento oportuno para ser padres”, explicó Sara Mendoza, especialista de APROPO.

Por un lado, la planificación familiar beneficia a las parejas porque tendrán más tiempo para pasarlo juntos y dedicarse a concretar o culminar sus planes personales y, a lo mejor, profesionales también. Es por esta razón que, desde el Servicio de Orientación en Sexualidad (SOS) de APROPO se promueve una sexualidad libre, placentera y responsable; que incluye a la planificación familiar.

ASESORÍA PROFESIONAL

“Lo ideal es que la pareja busque asesoría profesional para que puedan orientarlos sobre el método anticonceptivo más adecuado para ellos, que se adapte a su estilo de vida. También puede recibir esta orientación en el SOS, a través del WhatsApp 987960760, donde puede consultar con a los especialistas para saber cómo cuidarse y así postergar la paternidad o maternidad”, añadió la especialista.

Existe una variedad de métodos anticonceptivos como los hormonales: la inyección, el implante, las pastillas anticonceptivas, los parches. También otros de uso práctico como el condón, que además brinda una doble protección porque protege también de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Y como el acceso a los métodos es un derecho, la mayoría de estos son distribuidos de manera gratuita en los puestos, centros y hospitales del Ministerio de Salud.

