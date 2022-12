Los primeros años que empezamos con una relación, nuestra actividad sexual es placentera y casi diaria, pero cuando pasa el tiempo, la monotonía, el exceso de trabajo, la responsabilidad del hogar, los hijos y otros factores hacen que el sexo se diluya. ¿Y por qué se apagó la llama?

La terapeuta sexual Chris Kadesh comenta que muchos de sus pacientes que llegan a consulta le preguntan: ¿por qué mi pareja no tiene ganas? o p¿or qué ya no quiero estar con mi pareja? Más allá de un problema hormonal o físico, la mayoría de las veces está relacionado con un problema emocional no resuelto.

La especialista señala que cuando evadimos, ignoramos o no le damos la importancia a los problemas de la relación, normalmente una persona se queda con esa emoción guardaday se siente desvalorizada.

¿Cuáles son las causas para que mi pareja no quiera tener sexo?

Kadesh dice que con el tiempo es natural que se vaya perdiendo el interés sexual por una persona. La rutina del día a día hacen que algo que antes veías completamente excitante, ahora sea algo ordinario.

¿En qué momento se desconectan las parejas?

Una de las razones principales por las que las parejas se empiezan a desconectar, son los problemas cotidianos de la vida y principalmente si la relación no está bien.

Normalmente, cuando solucionamos los conflictos en la relación, las emociones guardadas o reprimidas se van acumulando hasta el punto que nos nubla el deseo, la pasión y el sentimiento que una vez nos unió a nuestra pareja.

Otras de las razones puede ser la falta de creatividad o espontaneidad en la intimidad para innovar y hacer cosas nuevas en la cama. A casi nadie se le antoja hacer lo mismo de siempre, en el mismo lugar y las mismas posiciones.

La falta de empatía es otra causa importante por la que dejamos de desear a la pareja. Si tu pareja no es capaz de compartir y ser empático de cómo te sientes, tus gustos, intereses o necesidades, ¿cómo vas a querer compartir tu cuerpo con esa persona.

El egoísmo también afecta, si tu pareja no se preocupa de que disfrutes o de explorar cosas nuevas, la conexión sexual se va perdiendo, pues no hay motivación. Si bien cada quien es responsable de su placer, es muy importante considerar el crecimiento y disfrute sexual en conjunto.

¿Podré retomar mi vida sexual con mi pareja?

Claro que sí. Recuerda que todo tiene solución, busca la forma de mejorar tu relación con comunicación, empatía, innovación, siendo creativo o escuchando. Es importante que entiendas que el amor que te unió a esa persona, es la fuerza más poderosa a través de él, todo se puede solucionar.

