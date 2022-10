Cuando las personas inician una relación sentimental, el sexo es muy frecuente, pero va disminuyendo con el pasar de los años y se vuelve aburrido debido a la monotonía. El distanciamiento se va dando poco a poco y los amantes que eran fuego en un inicio ya ni se tocan. Por ello, es importante hablar de sexo con el esposo o con el novio, ya que eso ayudará a conocer los gusto y las preferencias de cada uno para mejorar en la intimidad.

La psicóloga Massiel Martel nos dice que antes de hablar de este tema, debemos conocer la diferencia entre el sexo y la sexualidad.

La sexualidad es todo lo que concierne a la expresión del ser humano, ejemplo: puede ser desde cómo se viste una persona, su tono de voz, cómo se desenvuelve, etc.

En cuanto al sexo, puede ser que vea como la acción o la cópula. Esto no es igual de importante para todas las personas y aquí es donde radica una serie de problemas sexuales que se hablarán después…

¿Por qué es importante el sexo en una relación de pareja?

Porque el sexo tiene que ver con la intimidad de la pareja. Hay dos tipos: la intimidad física y la intimidad emocional.

La intimidad emocional: se trata de cómo una pareja se complementa, cómo se hablan, cuánto sabe uno del otro, es algo más profundo. Cuando esta intimidad emocional está completa, muchas parejas pueden disfrutar de una buena sexualidad.

La intimidad física: es cuando la pareja empieza a conocer sus zonas de placer, sus áreas erógenas, lo cual es agradable y por eso, el sexo puede nutrir esta intimidad emocional, ya que aporta la complicidad de pareja.

Hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen el mismo nivel de deseo sexual.

La importancia del sexo a nivel biológico

El sexo es importante de manera significativa; por ejemplo, aporta a nivel físico, es un ejercicio cardiovascular, la persona va a estar más activa, más fuerte, más contenta.

A nivel emocional, incrementa el estado de ánimo, aumenta la autoestima, la persona se siente más relajada porque disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Las relaciones sexuales van a generar esa sensación de bienestar y de cercanía con nuestra pareja.

¿Qué pasa cuando una pareja deja de tener sexo por un buen tiempo?

Primero, hay personas que no necesitan como tal la sexualidad y es un tema que no es muy hablado y se identifica como asexual, pero también hay personas que por x motivos pierden el deseo sexual y esto no es un problema, pues cada ser humano vive su sexualidad de una forma distinta.

Pero, ¿qué pasa en la pareja que fue siempre activa y llegan los niños, la familia y ambas partes no quieren tener intimidad y se van distanciando?

Recordemos que cuando una pareja deja de tener un área sexual muy fortalecida; por ejemplo, imaginemos que ya no queremos tener relaciones sexuales con mi pareja y cuando nos quiere tocar, de inmediato pensaremos que quiere tener sexo y buscaremos distanciarnos, ya no habrá besos, ni caricias ni se tomarán de las manos. Es aquí, cuando las personas dicen: nos llevamos como amigos, somos compañeros; por ello es importante entender que la sexualidad es algo necesario que se debe trabajar y asegurar permanente.

Hay que explorar nuestra sexualidad en pareja

La sexualidad de la pareja es algo que se debe explorar de forma permanente, pues imagínense tener el mismo lugar, la misma rutina, el mismo día, la relación sexual llega a ser monótona y aburrida y se deja de disfrutar.

Es necesario explorar. Cuando dejo tarea a las parejas en una terapia, les aconsejo tomar una ducha juntos en la que no termina en un coito, pero si hay un contacto físico donde se acarician, se estimulan, se conocen y eso es importante, pues muchas parejas tienen una serie de acciones y una serie de relaciones sexuales.

¿Y qué pasa cuando hay una restricción de explorar en la intimidad?

No se llegan a conocer en profundidad porque hay parejas que tienen ciertas restricciones. En mis terapias los invito a explorar un poco su sexualidad, si es necesario, usar un juguete, un preservativo con un sabor, ir a un lugar diferente hará que estas situaciones puedan favorecer a la sexualidad.

Tengan presente que la sexualidad es algo inacabado y se transforma a lo largo de la vida, no es que siempre me va a gustar la misma cosa en el mismo lugar, en la misma posición, sino que voy buscando una serie de experiencias novedosas con la pareja para fortalecer esa área.

¿Qué debo evitar al momento de hablar de sexo en la pareja?

-Que el sexo no sea un tabú, que solo lo hacemos y nunca se habla de ello. Es uno de los grandes errores.

-Juzgar la sexualidad del otro: ¿por qué te gusta esto?, eres muy rara, eres un poco extraño… esto es totalmente inadecuado.

-Cuando una pareja que llega a terapia dice: tú eres el problema, tú no tienes deseo, no tienes erección, siempre estás cansado y no quieres hacer nada.

Consejos:

-No caer en los estereotipos. Entender que esas imágenes, anuncios o contenidos sexuales no van a reflejar la realidad.

-Conocerse. Si no me conozco como individuo en mi sexualidad, cómo voy a esperar que mi pareja tenga la capacidad de conocerme, eso es clave. La autoexploración (conocer mis zonas de placer, qué me gusta, con qué me siento cómodo) es importante.

-No comparar a nuestras parejas. Muchas veces en privado pensamos, con quién era mejor y eso es un error porque cada sexualidad es diferente.

-Entender que no hay reglas claras, no existe la palabra normalmente, pues si para una pareja tener sexo una vez a la semana está super bien, para otra pareja puede significar escasez.

