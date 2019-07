Tips para descubrir al mentiroso ¡Cuidado que te pueden sorprender!

Para que tu relación de pareja funcione es sumamente importante cultivar la honestidad, porque la ausencia de este valor puede ocasionar que perdamos al ser amado de forma definitiva. Además, hay que tener en cuenta que la persona que miente constantemente vive en permanente angustia de ser descubierta, y ese temor la lleva a mentir una y otra vez, creándose un círculo vicioso.



Si sospechas que tu novio te oculta cosas o dice que estuvo en un lugar, cuando en realidad estuvo en otro, te dejamos algunos tips para que lo dejes al descubierto:

* La boca. Si humedece mucho los labios o traga saliva antes de explicarte algo es porque se está preparando y ganando tiempo para decir una mentira.



* Los ojos. No logra sostener la mirada o quizá parpadea mucho, es señal de que no está siendo sincero.



* Las manos. Cuando alguien miente no puede mantener las manos quietas, se toca el cabello o se cubre la boca, es porque está nervioso.



* Te cambia el tema. Lo que intenta es evadir la situación y evitar dar explicaciones que probablemente no tiene.



* Altera el ritmo y tono de su voz. Puede empezar a hablar muy rápido o muy lento.



* Suda en exceso. Sus nervios lo delatan.