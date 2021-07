Muchas parejas asocian el orgasmo a una sensación física por penetración y se frustran cuando no logran llegar a el tras el acto sexual. La mayoría son mujeres que no consiguen experimentarlo.

La psicóloga Elizabeth Aliaga, explica que el orgasmo es definido como una intensa sensación del placer sexual y no necesariamente se tiene relaciones sexuales para conseguirlo.

“Existen cuatro fases que experimentan los seres humanos ante el estímulo sexual: La excitación, meseta, clímax y la resolución. Lo primero, es incitar física o psicológicamente a la pareja (caricias, besos). Segundo, una excitación sostenida; tercero, contracciones rítmicas hasta llegar al orgasmo y por último, el cuerpo descansa”, explica.

Factores

La experta en sexología aclara que en el orgasmo influyen muchos factores, desde psicológicos y emocionales hasta físicos y hormonales. Mencionamos algunos, que pueden hacer que la mujer no llegue al clímax: Experiencias negativas (traumas), estar apurada o estresada (hay que relajarse y darse tiempo para la sexualidad), quedarse callada (vergüenza), estimulación escasa e inefectiva, no sentir deseo sexual, la autoexigencia y otros.

“Muchas féminas bloquean la fase del orgasmo, tienen miedo al qué dirán, de conversar con su pareja sobre sus gustos (de cómo tocarlas, besarlas, tratarlas). Esto solo genera frustración y se llegan a sentir como un objeto”, señala la coach.

¿Se lo digo a mi pareja?

La mayoría de las personas que no consiguen un orgasmo dudan en si deben comentarlo o no con su pareja por miedo al fracaso en la relación. “Si se tiene pareja lo mejor es hablarlo sin temor y lo antes posible. Ocultar el problema o tratar de solucionarlo sin contar con su media naranja no hace sino agravar la situación”, aconseja Aliaga.

Las terapias en pareja logran mejores resultados si los dos ponen de su parte. Con ellas se logran que las parejas conozcan los miedos, las frustraciones o los deseos del otro, así como la mejor manera de estimularse o estimular a la pareja durante una relación.

En base a esto, también existen las anorgasmias generalizadas y otras situaciones. Es precisamente en estas últimas donde el problema puede ser incluso la pareja, es decir, no se consigue el orgasmo con una determinada pareja.

SEPA QUE...

La gran diferencia entre el orgasmo femenino y masculino es que la mujer puede alcanzar varios orgasmos (multiorgásmica) en un solo acto sexual. Por esa razón, te dejamos tres posiciones para que puedas conseguirlo:

La mariposa, la mujer tiene que acostarse sobre una superficie elevada.

El misionero, es la favorita de muchas por la cercanía con la pareja (roce de su pubis contra tu clítoris).

La amazona, ponte de cuclillas sobre tu pareja y coloca tus piernas por debajo.