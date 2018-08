Shantall Young Oneto: 'Soy fuerte y luchadora' | ENTREVISTA

Cada sábado, Shantall Young Oneto cautiva con su vibrante interpretación en ‘El artista del año’, programa de reality que -según menciona- le está permitiendo crecer como artista y al público, deleitarse con su voz privilegiada. En este cuestionario, deja claro que lo más importante en su vida es Dios y su familia.



El amor es...

Dios.



Un deseo por cumplir...

Tener una canción o un álbum en el ranking Top 10 de Billboard (risas).



Participar en ‘El artista del año’ es...

Una gran oportunidad para seguir creciendo como artista.



Primero coach y luego participante. ¿Qué lado del programa te gusta más?

El de artista, me encanta.



¿Cuántos años en los escenarios?

25 años profesionalmente.



¿Cuál es tu canción preferida?

‘A Dios sea la gloria’ de Andraé Crouch (cantante norteamericano de música góspel).



¿Te critican por tu peso?

No, yo solita me critico por ese tema y es por salud.



Lo más importante en la vida es...

El amor de mi familia, en especial el de mis hijos.



Defínete en tres palabras...

Soy buena de corazón, fuerte y luchadora.



Ser mamá es...

Una gran responsabilidad.



¿Cuántos hijos tienes y por qué les pusiste sus nombres?

Tengo dos hijos. Prince Zion porque Dios me mandó un príncipe de la montaña de Zion, donde los apóstoles se sentían más cerca a Dios; y Malcom Noah por el revolucionario estadounidense Malcolm X y el arca de Noé.



El divorcio es...

Muy caro.



¿Cuál es el objeto más preciado que tienes?

Las cenizas de mi abuela y una pulsera que me regaló una alumna, que convoca a mis ángeles y me protege de la mala vibra.



Una flor que te encante...

Las rosas, porque me hacen recordar a mi abuela.



Dos cosas que nunca faltan en tu cartera...

Vaselina para labios y un buen perfume.



¿Qué prefieres, tacos altos o ballerinas?

Tacos altos, pero en realidad soy una chica Nike.



Una ciudad que te gustaría conocer es...

Jerusalén (Israel).



¿Qué extrañabas de Perú cuando estabas lejos?

A mi familia.



¿Cuál es la red social que utilizas?

Instagram.



Tu mayor cualidad es...

Ser positiva.



Tu peor defecto es...

Ser testaruda.



Un consejo a la mujer peruana.

Nunca bajes la cabeza ante nadie, pisa firme y para adelante que tú puedes, nada es para siempre.

