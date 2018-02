Sheyla Rojas: Conductora de televisión ahora se lanza como productora de espectáculos [VIDEO y FOTOS]

La siempre activa conductora de televisión Sheyla Rojas no pierde el tiempo en los negocios. Mañana, 18 de febrero, debutará como productora de espectáculos con su nueva empresa ‘Fiestón’. La rubia dice que, con organización, puede dedicarse a su pequeño Antoñito y sacar adelante lo que se proponga.



¿Cuántos rubros empresariales manejas?

Comencé mi experiencia empresarial con mi marca ‘Toretto Jeans’, y ahora me inicio en el rubro del entretenimiento como productora general de eventos.



¿Por qué decidiste incursionar como empresaria de espectáculos?

Soy de las personas que tiene muchas ideas y desarrolla cada una en el tiempo indicado. Ser productora de eventos me va a permitir estar cerca de la gente y llevarles mucho de lo que necesitamos y que, a veces, no tenemos: diversión sana y en familia.



¿Por qué el nombre? ¿Cuándo y dónde será el debut?

El nombre está ligado a la intención de lo que serán mis eventos: un ‘Fiestón’. La alegría, la música y la diversión serán infaltables. Arrancamos mañana en la piscina ‘Pradera’ de Comas, a la altura del km 4.5, Paradero Anypsa (Trapiche).



La mejor fórmula para invertir, ¿cuál es?

Cualquier inversión es positiva, siempre y cuando manejes un buen desarrollo de publicidad, prensa, redes sociales e imagen, todo aplicado en conjunto.



¿Cómo te das tiempo para atender tus negocios, tu trabajo en la televisión y ser mamá?

Es agotador, pero con una buena organización todo es posible.



¿Tienes en mente otro proyecto empresarial?

Sí, y pronto se enterarán de qué se trata.