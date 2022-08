Los adolescentes están en pleno crecimiento y discutir con ellos es pan de todos los días para los padres. Sin embargo, desde el ‘arregla tu cuarto’, ‘recoge tu plato’ y ‘saca la basura’, pueden darse situaciones en que se pierda el control y se lancen frases, que analizándolas bien podrían resultar muy dañinas para el menor. Aquí algunas y por qué no decirlas nunca.

MÁS INFORMACIÓN: Señales de que tu hijo te pide y necesita más amor

1. ‘Te lo dije’

Es una de las más odiosas porque es como si le dijeras que sabías que no podía hacerlo. Demuestra una falta de confianza. Los expertos indican que para mejorar el asunto, lo recomendable sería centrarse en el aprendizaje y hacerle saber al adolescente que debe aprender del error.

2. ‘No es para tanto’

Minimizar las experiencias de nuestros hijos es ningunear sus sentimientos. Que la enamoradita lo haya dejado, cuando él está perdidamente enganchado con ella, realmente no es el fin del mundo, pero para él es algo importante y hay que respetarlo. Quizá puedas enseñarle que esto es parte de la vida y que debe aprender a superarlo.

Tener una buena comunicación con nuestros hijos es fundamental. Foto: iStock.

3. ‘Eres un caso perdido’

Si nos damos cuenta, con esta frase estamos descartando a alguien que aún tiene mucho por vivir. Es muy duro ser tajante en esto. Lo recomendable es hacerle saber al jovencito que sí hay formas de ser mejor cada día y ver la manera de motivarlo a encontrarlas.

4. ‘No me gusta esa chica o chico para ti’

Antes de decirla, recuerda que cuanto más le repitas esto a un adolescente, más se involucrará con esa persona que no te agrada. Es mejor preguntarle qué encuentra en ella que le hace sentir bien, y qué le aporta, para entenderlo.

5. ‘Yo a tu edad...’

No se pueden comparar los tiempos. Antes, las cosas no eran mejores, sino diferentes. Nuestra sociedad actual ha generado otra forma de comportamiento, así que no pretendas colocarlo en un momento que es ajeno a sus costumbres. Mejor trata de comprender su mundo.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce los peligros de dejar solos y encerrados a los niños

6. ‘Deberías aprender de...’

A nadie le gusta que lo comparen, entonces ¿por qué tendría que gustarle a tu hijo? Guárdate ese comentario y en lugar de menoscabarlo, demuéstrale que tienes confianza en que sabrá organizarse. Para ello, tú debes educarlo.

7. ‘Eres un inútil’

Esto no tiene nada de positivo: estás etiquetando a tu hijo, que está en plena formación. En general, cualquier frase negativa que contenga un “eres un...” es una mala idea. Hay que centrarse en la conducta, no en el individuo.

Atención

* Ellos están en pleno crecimiento y formación, y la educación depende de los padres. Por eso, en una discusión, el adulto siempre es el que debe mantener la calma.