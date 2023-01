Si un hombre te pide ser su enamorada y no sabes cómo rechazarlo porque es buena gente, lo ves solo como amigo o no quieres dañarlo, te damos siete sugerencias para que le digas no sin lastimarlo.

“No busco una relación por el momento” suele funcionar, al igual que un “me gusta alguien más”.

Una tercera salida es decirle: “solo quiero ser tu amiga”. Aunque se moleste al inicio, tal vez pronto se resigne y en realidad queden como amigos.

“No quiero arruinar nuestra amistad” es otra salida que a pesar de ser común no deja de funcionar. Incluso le puedes decir que lo quieres tanto como amigo que no deseas estropear la amistad, porque cuando las parejas rompen piensas que se termina todo sentimiento positivo.

Es mejor decirlo directamente y hablarle sobre tus sentimientos. Foto: ¡Stock.

“Tengo novio” y “acabo de salir de una relación muy mala” son dos buenos pretextos, aunque funcionan solamente si tu pretendiente no te conoce mucho y no sabe de tu vida.

La última sugerencia es que le digas lo que te gustaría que te dijeran si estuvieses en su lugar. No siempre funciona, pero puedes intentarlo.

