Siete tendencias que serán furor esta primavera

Los rayos de sol, que suelen sorprendernos estos últimos días, nos anuncian el reinado de la primavera y con ella llegan una serie de tendencias que tu clóset recibirá con mucho gusto.

"Este año la moda primaveral llega con diversos colores y vibrantes texturas como parte del outfit para las mujeres", señalan los expertos en moda de la tienda online CLAP. Por ello, para saber cuáles serán los looks ideales para esta época mira estas siete tendencias que marcarán la pauta.



1. Flores: Una primavera sin flores no es primavera y este año ellas reinan por lo grande. Los estampados con flores se lucirán en blusas, vestidos, kimonos e incluso en accesorios como zapatos o bolsos.



2. Tonos pasteles: Esta primavera los colores pasteles estarán presentes en diversos outfits femeninos. Tonos como el rosa y celeste bebé, verde menta o lila dejan de ser colores infantiles para ser llevados con furor en esta temporada grandes.



3. Volados: La tendencia de prendas con volantes ultra femeninos seguirán dando qué hablar esta temporada. Aplicados en vestidos, faldas, blusas, pantalones y chaquetas darán gran movimiento a tus combinaciones primaverales.



4. Amarillo: Este vibrante color será desde ahora, y hasta el verano, será uno de los tonos más presentes en diversas prendas y no te sorprendas si lo ves en todos los maniquíes de la ciudad.



5. Rosa y fucsia: El rosado y su gama más vibrante, el fucsia, estarán muy presente en diversas prendas para esta época del año. En especial el fucsia le dará ese aire exótico y festivo a tus prendas, ya sea en vestidos, chaquetas, pantalones, blusas e incluso zapatos.



6. Rayas: Los estampados a rayas llegaron para quedarse, pero esta vez se combinarán con los tonos pasteles. La novedad de este estilo es que las prendas serán asimétricas o buscarán exponer la piel de los hombros.



7. Blanco: Este tono tan típico del verano estará muy vigente desde la primavera. Un prenda blanca nunca falta en nuestro cló0set y se convertirá en nuestra principal arma fashionista. Desde la típica blusa o top blanco, hasta pantalones, blazers e incluso zapatos de ese color serán un acierto para llevar en esta primorosa estación.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.