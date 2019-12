A menudo hemos soñado con animales y algunos tan desagradables como las ratas. Lo más probable es que estos sueños nos han dejado una gran inquietud a la mañana siguiente y nos ha llevado a preguntarnos ¿qué significa soñar con ratas? Pues se trata de traición, pérdidas económicas y algo más que en esta nota te lo explicaremos.

Si eres una persona que padece miedo irracional hacia las ratas o te has encontrado recientemente con una, es muy probable que sueñes con este animal, debido a que tu subconsciente revive los recuerdos y emociones intensas asociadas a él. Sin embargo, si no has tenido una experiencia cercana con una rata ni sientes un rechazo por ellas fuera de lo normal, puede que tu sueño guarde algún significado más profundo.

Conversamos con la vidente psíquico holística Ángela Alejos, ella nos ayudó a resolver algunas dudas con respecto al significado de los sueños, desde que época se sigue esta práctica y además los tipos de sueños que existen.

¿Qué significa soñar con ratas?

Para la especialista, soñar con las ratas significa traición y debes cuidarte de las trampas o engaños de las personas que te rodean. También significa que puedes sufrir una infidelidad por parte de tu pareja. De esta forma, soñar con un roedor se convierte en una advertencia para que estés alerta, investiga bien el terreno que pisas y observa el comportamiento de tus allegados.

- Soñar con una gran cantidad de ratas

Si en tu sueño logras ver que muchas ratas te rodean puede significar una pérdida importante de dinero o puedes caer en la banca rota, además puede que tengas problemas graves en el trabajo.

- Soñar con una rata que corre directo a ti

Este sueño puede ser muy premonitorio, ya que soñar con una rata que corre directamente a ti significa que tu mejor amigo o amiga te traicionará, así que debes estar atenta al comportamiento que puedan tener tus amistades más cercanas.

- Soñar que la rata te muerde

Si tienes este sueño es importante que visites al médico, ya que puede significar enfermedades que te pueden afectar a ti o algún familiar.

- Soñar con ratas muertas

Ver a estos roedores muertos en tu sueños puede relacionarse mucho con la perdida algo muy importante, puede ser la amistad de una persona o los lasos que los unían, también puede ser por objetos de valor que nosotros apreciamos mucho, pero se nos será arrebatado.

- Soñar con ratas blancas

Cuando el color de éstas roedoras sea de color blanco significará que tú tienes un gran tesoro se encuentra muy cerca de ti, deberás de buscarlo con mucha habilidad para que este no desaparezca.

- Soñar con ratas negras

Cuando sueñas con ratas negras, deberás de andarte con mucho cuidado, ya que son un presagio de que algo malo puede pasarte, puedes perder tu trabajo, a alguien especial e importante, o quizás se te generen grandes problemas que no puedes solucionar con gran facilidad.

¿Desde cuándo se practica la interpretación de los sueños?

Desde el principio de los tiempos el hombre se ha sentido fascinado por los sueños. La interpretación de los sueños ha estado presente a lo largo de la historia. Angela Alejos asegura que la primera vez que se interpretó un sueño está escrito en la biblia y se trata de la historia de José de Egipto. Él interpretó correctamente el sueño del faraón. José predijo que luego de siete años de prosperidad (representados en el sueño por siete vacas y siete espigas hermosas) vendrían siete años de hambre (representados por siete vacas flacas y feas, y siete espigas delgadas y marchitas).

Otro de los personajes famosos que trabajó en la teoría de la interpretación de los sueños fue Sigmund Freud, el médico neurólogo llegó a la conclusión de que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños, y que recordar fragmentos de los sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. A lo largo de su obra más conocida, La Interpretación de los Sueños, Freud utiliza sus propios sueños como ejemplos para demostrar su teoría sobre la psicología de los sueños.

¿Qué tipos de sueños existen? Angela Alejos asegura que existen diversos tipos de sueños y que al menos una vez en la vida los hemos tenido y aquí está el significado de algunos. Sueño astral El viaje astral o sueño astral es una experiencia que se vive fuera del cuerpo. Es decir el alma sale del cuerpo y se dirige otra dimensión conocida como mundo espiritual o plano astral. Sueño premonitorio ​ El sueño premonitor es aquel sueño a través del cual se conoce el futuro y esto te puede ayudar a tomar diversas decisiones para el bienestar de tu vida. Sueño lúcido ​ Los sueños lúcidos son aquellos en donde nos damos cuenta de que estamos soñando y vivimos la experiencia. Sueños reales ​ Los sueños reales de san a base de lo que estás viviendo es decir si estas embarazada sueñas con tu embarazo o con el rostro de tu bebé.

Si quieres una lectura de tarot, interpretación de sueño o clarividencia con Angela Alejos, la puedes contactar a través de su página de Facebook o su número telefónico 986014412.