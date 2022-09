Aventurarse a iniciar un negocio es tan complicado que a veces nos paraliza y dejamos de ver el panorama completo. Es una decisión que implica mucho análisis, perseverancia y disciplina.

Por eso, es normal sentir miedo y tener muchas dudas al momento de emprender. Y aunque creas que esos sentimientos te acompañarán toda la vida, no es así. Tan pronto te involucres con tu marca, el temor e incertidumbre se disiparán.

Expertos del BBVA brindan cinco consejos para enfrentar estas emociones y lograr el éxito de la empresa:

1. ABANDONA TU ZONA DE CONFORT

No permitas que ese proyecto que da vueltas en tu mente no se concrete por temor a arriesgarte. Estar en la zona de confort es más seguro, pero también impide que tus sueños despeguen y se realicen. ¡Atrévete!

2. ¿QUÉ TE MOTIVA?

Trasládalo al mundo de los negocios. Quizás eso que te apasiona puede generarte grandes ganancias y todavía no lo sabes. No hay nada mejor que dedicarse a lo que uno ama.

3. CONFÍA EN TI

Cada vez que sientas miedo, recuerda toda la experiencia que has logrado hasta ahora. No dejes que nadie minimice tus logros o no les dé la importancia que merecen. ¡Valórate!

MÁS INFORMACIÓN | Community Manager: Cómo tener una buena interacción entre marca y audiencia en las redes sociales

4. VISUALIZA EL ÉXITO

Observa tu emprendimiento como el inicio de un futuro lleno de éxitos y afronta cada situación con optimismo, porque incluso de las caídas se aprende. Tienes que mirar tu negocio con optimismo.

5. PLAN DE ACCIÓN

Aterriza la idea, valídala con el mercado, arma un presupuesto, busca el mejor financiamiento y ten un ‘plan b’ para los contratiempos (porque siempre los habrá, no todo es color de rosa). Si ordenas estas ideas y te trazas un plan de trabajo, todo será más fácil.

TE VA A INTERESAR:

Las 50 mujeres líderes más poderosas e influyentes del Perú, según la revista Forbes

Esposos le ponen punche a su bodega en La Molina

Conoce a la ‘Pasionaria del Centro’, la folclórica que zapatea y canta huaynitos en peluquería

Frases que un cliente siempre quiere escuchar