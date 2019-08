Silvia Cornejo: "No soy una mujer rencorosa" [FOTOS Y VIDEO]

Ya salió a la venta una nueva edición de la revista +Mujer y en esta ocasión tenemos de portada a la popular bombón, Silvia Cornejo, quien nos abrió las puertas de su hogar para contarnos que se encuentra muy bien con su familia.



También nos confesó que no es una mujer rencorosa. "Si aclaro la situación incómoda que pasó con otra persona, dejo todo atrás. No soy de volver a tocar el tema que ya dejé en el olvido porque eso llena de rencor y no es bueno", dijo.



Por otro lado, dice que al parecer su hijito será cantante al igual que su padre porque cuando escucha rock deja la timidez a un lado.



Entérate de más detalles comprando tu revista +Mujer a solo un sol en todos los puestos de periódicos a nivel nacional.







Conductora de América Espectáculos nos abrió las puertas de su hogar.