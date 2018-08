Soldado imperial de ‘Star Wars’ lleva alegría a hospitales y albergues de niños [FOTOS]

Lima Este. No siempre el fanatismo es sinónimo de vicio. Así lo demuestran Gonzalo Torres, el soldado imperial de ‘Star Wars’, que junto a otros compañeros, también caracterizados como los malos de la saga de ficción, integran ‘La Legión 501’, que promueve en Perú actividades en favor de los niños más necesitados.



Este vecino de Lima Este contó que se viste de ese personaje porque le gustó desde que lo vio. "Me gustó desde el inicio, porque es una figura representativa de ‘Star Wars’. Ahora, cuando los chicos me ven se emocionan mucho, me miran con asombro y se toman muchas fotos conmigo (risas)", relató.



¿Tú mismo confeccionaste el traje?

Sí. Tuve que cortar, lijar, pegar y unir las piezas… Me demoré seis meses.



El traje viene por piezas…

Sí y uno mismo tiene que armarlo.



¿Cómo te nace el gusto por ‘Star Wars’?

Me volví fanático cuando empezaron a pasar las películas por la TV cuando tenía 8 años. ‘Star Wars’ es un mundo increíble.



¿Qué es ‘La Legión 501’?

Es una organización de fans de 'Star Wars' a nivel mundial que se visten con estos trajes para participar en eventos oficiales, pero también visitar hospitales y ayudar en la recaudación de fondos benéficos para los niños con problemas de salud.



¿Desde cuándo eres miembro de ‘La Legión 501’?

Yo entré en el 2015, pero me enteré que existía el grupo el año anterior cuando fui a un evento tipo ‘Comic Con’, en México. Encontré a un soldado imperial parado y pensé que era una estatua. Me iba a tomar una foto con él y de pronto se movió. Me asusté y le dije que su traje era genial. Él era de ‘La Legión 501’ de México.



¿Cuál es la labor que realiza esa agrupación?

Se fundó en 1997 en EE.UU., pero aquí en Perú se formó recién hace casi 6 años. Nosotros recolectamos fondos o donaciones de diferentes empresas y lo llevamos a los hospitales o albergues de niños.



¿Qué sientes al llevar alegría?

Ver la sonrisa de los chicos cuando te acercas con el traje y piensan que eres el personaje real, es una experiencia que no tiene comparación.



¿Qué lugares han visitado?

Hemos ido al Instituto Nacional del Niño, ‘Puericultorio Pérez Araníbar’, albergue ‘Frieda Heller’… y muchos más. Nuestra misión es sacarlos de su rutina y verlos sonreír.



Gonzalo Torres como 'el soldado imperial' de 'Star Wars'.

¿Cuántos miembros integran la agrupación?

Somos casi 40 personas.



¿Representan a todos los personajes de ‘Star Wars’?

No, solo tenemos a los personajes villanos. Por eso, nuestro lema es: ‘Los chicos malos que hacen el bien’ (risas).



¿Qué obra social han hecho últimamente?

Hace unos días llevamos a los niños del albergue ‘Mensajeros de la paz Perú’ al cine gratis. Sus sonrisas llenaron nuestros corazones y nos dieron fuerzas para seguir con nuestras futuras misiones.



¿Cómo pueden ayudarlos o unirse a su grupo?

Pueden escribirnos en nuestro fan page ( Facebook/ Legión 501st - Garrison Perú).

