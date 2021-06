Empecemos por entender que la soltería no tiene nada de malo. Sin embargo, todavía surgen viejos prejuicios alrededor de las personas solteras, donde son vistos como personas irresponsables, infelices, muy exigentes a la hora de elegir compromisos, y ser mala influencia para los amigos con pareja. Esto ocurre en todos los entornos sociales, en la familia, con los amigos y hasta en el trabajo,

Para la coach y escritora sobre sexualidad, Zendy Manzaneda Cipriani, en el Perú hay una presión espantosa para que las mujeres tengan hijos, una pareja estable y una familia feliz. Es injusto, porque la soltería es una elección, un estilo de vida que no está divorciado de la felicidad, asegura y no explica cinco de los prejuicios más comunes que sufren los solteros.

1. No asumen responsabilidades

Este prejuicio ocurre mucho en el ámbito laboral y familiar, se percibe al soltero como una persona que no tiene pareja para no asumir la responsabilidad de formar su propia familia, de la crianza de un hijo, cuentas, etc. Y resulta cierto, pero no es que no quieran asumir ninguna responsabilidad, sino que no desean tener ese tipo de obligaciones.

Para el seno familiar los solteros solo quieren disfrutar del momento, solo buscan diversión. Lo mismo en el trabajo, jefes y compañeros creen que un soltero pasa sus vacaciones y fines de semana solo en fiestas y viajes. “El entorno no considera que una persona libre de relaciones sentimentales puede aprovechar su tiempo en estudiar, compartir con su familia, y que asumen deberes como cuentas de alquiler, apoyo económico con sus padres, etc. Solo los encasillan como poco responsable”, señala Manzaneda.

2. Tienen mal carácter o muy exigentes

Para algunos, no encontrar pareja es culpa de uno mismo. Un prejuicio que recae mucho en las mujeres, frases como ‘Tan bonita y soltera, seguro debe tener mal genio’, lo ejemplifica claramente.

Quienes tienen este prejuicio no consideran que una mujer no mantiene un vínculo sentimental porque se ha enfocado en desarrollarse profesionalmente, ser independiente, emprender otros proyectos. Para ellos, una soltera de más de 30 años está sola porque nadie la aguanta o porque exige más de lo que merece o en el peor de los casos es ‘tóxica’.





3. No son felices

Si un soltero se muestra, en algún momento, triste, confuso, inseguro o desmotivado, es porque está solo. El entorno social toma por sentado que la causa de su estado emocional decaído se debe a que no tiene pareja.

La coach en sexualidad explica que esto ocurre porque “Estamos en una sociedad donde todavía se cree que si no tienes pareja estás incompleto, que algo no está bien contigo ni estará hasta que no hayas encontrado el amor”. Lo que obliga a los solteros a no mostrar emociones auténticas y a tener que mostrarse siempre felices para no quedar expuestos a comentarios compasivos como ‘todo cambiará cuando te enamores’.

4. Esconde una inclinación homosexual

Antes solo a las mujeres se les etiquetaba de solterona y a los hombres como solteros codiciados, pero ya es común oír el dicho ‘Soltero maduro, ... seguro’ (completa la frase) para referirse despectivamente de los varones sin pareja conocida. Esto porque la sociedad asume que un hombre que no pregona que tiene una mujer al lado debe esconder alguna inclinación homosexual por vergüenza. Siendo este el prejuicio más ofensivo, discriminatorio y hasta homofóbico contra un soltero.





5. Mala influencia para los amigos casados

Por último, un soltero puede pasar de ser el mejor amigo al enemigo. Al menos así lo pueden percibir las parejas de sus amigos, que tienen el prejuicio de ver al soltero o soltera del grupo como una mala influencia para los que ya están en compromiso. “Las novias de los amigos creen que el soltero incitará a sus parejas a salir más seguido, a ir con otras amigas, que cometerán excesos”, señala Zendy. Lo que puede ocasionar un alejamiento por parte del soltero.





