¿Cuáles son las características de un abusador sexual?

Ante los casos de violaciones que vemos con frecuencia en las noticias, además de la indignación que sentimos, una pregunta resuena en nuestra cabeza. ¿Cómo reconocer a un abusador

sexual? La psicóloga Pamela Conde nos da algunas características que podría tener:

TIENE DELIRIO DE GRANDEZA. Cree que tiene el poder absoluto, su blanco son las personas que muestran debilidad. Les gusta abarcar el control de todo.



SE MUESTRA AMISTOSO. Suele establecer vínculos de confianza con sus posibles víctimas. Eso favorece a que pueda conocer las debilidades de su potencial objetivo, se muestra como alguien indefenso.



NO SIENTEN CULPA POR SUS ACTOS. Si hizo algo malo no se siente mal, es frío, usa argumentos tales como ‘tú me provocaste’. Pueden ver con total tranquilidad a la víctima y repetir el abuso, ya que ven a la persona como un objeto.

BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. Se muestra como una buena persona, pero suele ser agresivo y es un maestro de la manipulación.



RELACIONES AMOROSAS INESTABLES. Las parejas que tiene le duran muy poco tiempo y se vuelven sus principales víctimas al tratarlas con inferioridad.



INFANCIA DIFÍCIL. Buscan venganza al haber pasado momentos dolorosos en su niñez, como abusos sexuales o psicológicos. También sienten placer al maltratar a los animales.

SABÍAS QUE...

No siempre van a tener una personalidad extraña, a veces pueden ser personas que caen bien y de las que jamás podríamos sospechar.