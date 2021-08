Dante Steven Ormeño Uculman (38) es un discreto taxista, pero ha cobrado gran popularidad en TikTok por interpretar con gran éxito a ‘Cantinflas’, famoso personaje del actor mexicano Mario Moreno. Lo imita con tanta naturalidad que en las calles y redes sociales ya lo llaman ‘El Cantinflas peruano’. Esta es su historia.

¿Cómo se te ocurre imitar a ‘Cantinflas’?

Mi familia me animó porque en las reuniones siempre bailaba como él. Me ponía un pantalón ancho de mi papá, una corbata en el cuello y un gorro de cartón, que yo mismo hice.

¿Qué pasó luego?

Ese video lo subí a TikTok y se viralizó. En la actualidad en esa red tengo medio millón de seguidores.

Steven Ormeño ‘Cantinflas peruano’: “También soy un mil oficios”

¿Tú mismo te caracterizas?

Yo no me maquillo. Mi bigote y cejas son naturales, quizás esto me diferencia de otros imitadores. Es que trato de que mi ‘Cantinflas’ tenga su propio estilo. Ahora los trajes los mando confeccionar, ya tengo siete.

¿Antes de convertirte en ‘Cantinflas peruano’ eras fan de este personaje?

Sí, he seguido su carrera de cerca. A pesar de que soy más joven he visto sus películas en YouTube. ‘Cantinflas’ es un personaje muy bonito porque tiene humor blanco. Yo no quiero ser igual a él, quiero sacar lo mejor.

¿Tendrás algo en común con él?

Lo más característico es que ambos somos mil oficios. En la mañana soy taxista y por las tardes entrenador de fútbol, pero también he trabajado repartiendo galletas, estampando polos y pintando casas.

Además eres tiktoker…

Sí, yo mismo me grabo. A veces hago transmisiones en vivo, presento shows y me pongo a bailar. Mis seguidores por verme me hacen transferencias de dinero, tengo varios fans en el extranjero.

¿La gente te reconoce en el taxi?

Algunas veces me piden fotos, pero generalmente ando con gorra y mascarilla.

¿Qué es lo mejor de ser famoso?

Hacer reír a la gente, dar alegría.

¿Has tenido la oportunidad de viajar a México?

Sí, he llegado hasta México con Gamarra (risas).

¿Cuál es tu película favorita de ‘Cantinflas’?

‘El bolero de Raquel’ y ‘El barrendero’.