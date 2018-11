Los suicidios se pueden prevenir ¡Aprende a reconocer las señales de alerta!

Una extensa carta de despedida, publicada en Facebook, antes del suicidio , demuestra que un joven de 21 años planificó quitarse la vida lanzándose del sexto piso de un edificio, en Lima. Nadie imaginó su fatal decisión. No lo supo ni su familia, ni sus compañeros de trabajo, tampoco sus amigos. Ante este y muchos casos, es lógico preguntarse, ¿es posible identificar a la persona que piensa suicidarse? Y lo más importante, ¿cómo lo evitamos?

El psicoterapeuta Hans Gutiérrez señala que el suicidio sí se puede evitar con el apoyo oportuno de amigos y familiares. “El comportamiento suicida viene determinado por un gran número de causas complejas, tales como el desempleo, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones, antecedentes familiares de suicidio, así como el abuso de alcohol y drogas y maltratos en la infancia. Si la persona presenta estos antecedentes y, además, muestra señales depresivas, la familia y amigos deberán brindar el soporte constante para evitar la fatal decisión”, sostiene el experto.



Sabías que...



En Lima una persona intenta quitarse la vida cada 22 minutos, según el Estudio Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental (2016).



¿Qué hacer?



Si reconoces a alguien con estas características debes buscar ayuda inmediata. Como amigo o familiar debes escucharlo, abrazarlo, no dejarlo solo, prestarle atención y motivarlo o acompañarlo a buscar ayuda profesional.



ATENCIÓN



Las personas que tienen la idea de quitarse la vida presentan, en su mayoría, un cuadro depresivo de tristeza o irritabilidad profunda, aislamiento de seres queridos, ausencia en las redes sociales e inapetencia. Los suicidas piensan que su vida no tiene sentido y deciden que la mejor solución es no existir, por lo que planifican su partida.



De ese modo escriben cartas de despedida, cierran sus cuentas de redes sociales, regalan sus cosas y se despiden, estas son otras conductas comunes.