Sully Sáenz: "Soy una mamá trabajadora"

A pocos días de celebrar su primer año de matrimonio, la conductora del programa ‘Trapitos al aire’ por Willax TV, Sully Sáenz , no duda en expresar la felicidad que siente por la familia que ha logrado constituir al lado del canadiense Evan Picollotto y su pequeño Marchello.



El amor es...

Mi familia.



Si el mundo acabara mañana, ¿qué harías hoy?

Juntaría a mi familia y aprovecharía cada minuto con ella.



¿Aceptarías reducir 10 años de tu vida a cambio de ser millonaria?

No. Para mí lo más valioso es la dicha de vivir muchos años y poder conocer a mis nietos o bisnietos para disfrutar de ellos.



Tu canción favorita es...

‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran. Es la canción que bailé en mi boda.



¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y estar realmente viviendo?

El estar realmente viviendo es disfrutar cada instante de nuestras vidas. No esperar a tener algo para recién sentirnos plenos, ya que la felicidad radica en las pequeñas cosas.



¿Cuánto te quieres a ti misma?

Mucho. Es clave aprender a quererse para querer a los demás. |



¿Cuál ha sido tu trabajo más interesante?

Cuando tenía 9 años vendía stickers, collarcitos y pulseritas en mi colegio. Logré ahorrar 80 dólares.



¿Qué te pone feliz?

Ver crecer sano a mi hijito.



Tu mayor temor es...

La muerte.



Las palabras que repites con mayor frecuencia...

Súper, mostro, no te creo, ¡anda!



Tu flor favorita es...

La orquídea.



En el supermercado, ¿qué es lo primero que compras?

Frutas, nunca pueden faltar en mi casa, me encantan.



Descríbete en dos palabras...

Mamá trabajadora.



¿Cómo llamas a tu esposo de cariño?

Boo boo.



¿Cuál es tu postre favorito?

Brownie de chocolate caliente con helado de vainilla.



¿Cuánto calzas?

38.



‘Trapitos al aire’ es...

Una aventura televisiva que me encanta.



Una cualidad que te fascine de tu esposo...

En realidad, son dos: lo detallista y caballero que es.



¿Crees que te conoces bien?

Sí, aunque siempre seguimos aprendiendo de nosotros mismos. Solo basta ver cómo reaccionamos ante diversas experiencias que se nos presentan.



¿Zapatos o carteras?

Zapatos.