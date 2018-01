Si hay una persona con habilidades extraordinarias en este planeta, ese es Dean Karnazes. El mítico ultramaratonista estadounidense, capaz de correr tres días seguidos sin parar, es el único atleta que ha completado 50 maratones en 50 días, en 50 estados de Estados Unidos (560 km).



Este ‘superhumano’, de quien los científicos no saben explicar cómo puede resistir tanto, estuvo el martes 9 de enero en el complejo deportivo de San Isidro compartiendo con miembros de la fundación Perú Runners y atletas invidentes del programa ‘Yo soy sus ojos’.



En la actividad, Dean corrió con los atletas paralímpicos. Trome conversó con este deportista de 55 años, que dejó su exitosa vida empresarial para dedicarse a lo que más le gusta: correr.



Dean, ¿qué come un superatleta como tú?

Todo lo que es natural. No como nada embolsado, ni pan ni pastas. Solo comida que se coge del árbol, que se cosecha de la tierra o se atrapa para comer (pescado).



¿Qué condición genética posees que no te cansas?

Los científicos no están seguros. Me han estudiado muchas veces y no saben a qué se debe, solo dicen que es una condición genética especial que no se ha visto antes.



¿Tus hijos tienen esa misma condición?

Yo soy 100 % griego, allí han nacido grandes personajes. Mis hijos tienen una madre europea, no son como yo.



¿La lesión más seria que has sufrido en alguna competencia?

Ninguna sola. Nunca.



¿En algún momento has abandonado una carrera?

He corrido más de mil maratones y no complete cinco porque tenía la sensación de que iba a lesionarme, y antes de que eso pase, he parado.



Te conocemos como el hombre ultramaratonista, ¿cómo te llaman los amigos?

De la misma manera, así me llaman todos. Solo mis hijos me dicen ‘papá’.



Has pensado correr en los Andes peruanos?

Voy a experimentar correr en Huancayo y Cusco. Ya estuve en Argentina y Chile, espero volver a Perú, que sé, es muy distinto a otros lugares.



¿Es más difícil correr en frío o calor?

En frío, una vez sufrí al correr a 35 grados bajo cero.



¿Has pensado retirarte?

Solo lo haré cuando esté en la tumba.



