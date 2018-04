Tarjetas de crédito: Recomendaciones para usarla correctamente [FOTOS]

Se estima que más de un millón de peruanos tienen deudas con su tarjeta de crédito y no las pagan. Para que no seas parte de las estadísticas y tengas una economía saludable, Anna Lenka Jáuregui, especialista en finanzas personales del ABC de la banca del Banco de Crédito del Perú, te dice cómo debes usarla adecuadamente:



-Infórmate. Conoce cuándo es la fecha límite de pago y la de cierre de facturación (día que se emite tu estado de cuenta) de tu tarjeta.



-Ten solo una tarjeta. Cuando pagues con ella recuerda que estás utilizando dinero prestado que después deberás devolver. Con una basta y sobra.



-Paga la cuota total del mes. Si optas por la ‘cuota mínima’, tu deuda crecerá muchísimo debido a los intereses. Para que no tengas problemas, no olvides incluir este pago en tu presupuesto.



-No retires dinero en efectivo. Los intereses son muy elevados, hazlo solo cuando se trate de una emergencia. Caso contrario, conviene más solicitar un préstamo personal.



-No fracciones tanto tu deuda. Cuando compras algo en cinco, seis o más cuotas, los intereses son más. En lo posible, paga de modo directo (una cuota) o máximo en tres cuotas.



-Sé realista con tu presupuesto. Después de cubrir todos tus gastos primarios, fíjate cuánto dinero puedes destinar al pago de tu tarjeta y no te excedas de ese monto.



MÁS DATOS

Si has generado una fuerte deuda con tu tarjeta de crédito, elimina algunos gastos mensuales para poder afrontar la situación o negocia con la entidad financiera.

