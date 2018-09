Cuatro cosas que debes considerar antes de sacar una tarjeta de crédito

En estos días, tener una tarjeta de crédito es común y sencillo. Sin embargo, los problemas vienen cuando uno no sabe cómo funciona. Para muchas personas –señala Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC del BCP– significa ‘poder comprar todo aquello que desee, sin tener dinero’. Esto es un grave error, pues sin ser conscientes están afectando seriamente su economía. Por eso, antes de solicitar una tarjeta de crédito, considera los siguientes puntos:



1. Ten muy claro que esa tarjeta es un medio de pago. Esto quiere decir que es dinero prestado del banco, que luego tendrás que devolver. No te descontroles al utilizarla.



2. Si no tienes ingresos, no la saques. Si lo haces, puedes terminar endeudándote y manchando tu historial crediticio. Cuidado, hay entidades financieras que ofrecen tarjetas de crédito sin analizar antes si cuentas con la capacidad de pago necesaria.

3. Compara la TCEA para elegir la que más te conviene. La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) es el resumen de los intereses, gastos y comisiones que son usados para calcular tu cuota de pago mensual. Infórmate en las diferentes entidades financieras y elige.



4. Pregunta qué cosas te ofrecen. Hay infinidad de tarjetas de crédito en el mercado, todas con diferentes beneficios, como millas, puntos, descuentos, entre otros. Debes compararlas para saber cuál te será más útil o conveniente.

Evita retirar dinero en efectivo de esta tarjeta, porque los intereses son muy elevados. Busca otras opciones.