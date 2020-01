Con el inicio del año muchas personas están pensando solicitar su primera tarjeta de crédito, ya sea para mejorar el historial crediticio o para aprovechar ciertos beneficios que trae ese dinero plástico (entradas a conciertos, millas de viaje, descuentos en restaurantes).

Antes de hacerlo, Anna Lenka Jáuregui, asesora de Finanzas Personales del ABC del Banco de Crédito, te dará algunas recomendaciones para que puedas darle un buen uso a la tarjeta y no te endeudes:

1. Infórmate. Antes de aceptar una tarjeta de crédito, resuelve todas tus dudas. Es decir, pregunta cuánto pagarás mensualmente por su uso, si hay una cuota anual por membresía o seguridad en caso de robo, cómo haces para anularla si ya no la deseas, qué beneficios te brinda. Si conoces bien tu tarjeta, luego no te llevarás sorpresas o dirás ‘yo no sabía’.

2. Línea de crédito. Es el monto máximo que puedes utilizar para realizar consumos con tu tarjeta. Recuerda que con cada consumo tu línea disminuye y la recuperas al pagar la tarjeta. Es aconsejable que antes de definir o elegir tu línea de crédito, evalúes tu economía actual. Ten clara tu realidad financiera.

3. Fecha de facturación. Es el día en que el banco ‘saca la cuenta’ de todos los consumos que realizaste durante el mes para determinar la deuda que te corresponde pagar. Todos los pagos y/o compras que realices después de esta fecha entrarán en el siguiente mes de facturación.

4. Fecha de pago. Es el día límite que tienes para pagar la deuda de la tarjeta y estar al día. Si pagas fuera de esa fecha, el banco aplicará comisiones adicionales por pago tardío. Es necesario que cuentes con una agenda, ya sea física o virtual, con tus fechas de pago. En este caso, el orden, la responsabilidad y la disciplina serán tus mejores aliados, pues te evitarán las deudas.

+ DATOS

No te emociones y tengas varias tarjetas de crédito. Una es suficiente, pues luego puedes descontrolarte con los pagos y retrasarte.