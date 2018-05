Tarjetas de crédito: ¿Cómo usarlas para el regalo de mamá y no terminar muy endeudado?

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y si tuviste muchos gastos y no lograste ahorrar para su regalo o salida, no te preocupes. El ABC de la banca del BCP te brinda tres tips básicos e importantes para que engrías a la mujer que te dio la vida con tu tarjeta de crédito, pero sin sobreendeudarte y afectar tus finanzas personales o familiares.



Evita pagar intereses. Si no tienes una deuda anterior, intenta pagar el monto total del regalo o de tu deuda antes de la fecha de pago de tu tarjeta de crédito, y así evitas pagar intereses. Recuerda que pasada esta fecha si se te cobrarán. Por ello, es recomendable que pongas siempre un recordatorio en tu celular.



Elige pocas cuotas. Si sabes que no te alcanzará para cancelar tu deuda en un solo pago, opta por comprar en cuotas. Recuerda que, a más cuotas, tendrás que pagar más intereses. Por ello, te recomendamos que elijas la menor cantidad posible y así tus finanzas personales seguirán en azul.



Utiliza tus millas. Si tu tarjeta acumula millas o puntos, recuerda que puedes utilizarlos para canjear algún producto o viaje. Puedes encontrar regalos de todo tipo, desde gift cards y tecnología hasta moda y belleza. Tendrás varias opciones para poder engreír a mamá.



Recuerda que tu tarjeta de crédito puede ser tu mejor aliada si sabes utilizarla inteligentemente.

