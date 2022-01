La pandemia impactó económicamente a miles de emprendedores que debieron reinventarse para sobrevivir, tal como lo hizo Alonso Pérez Purihuamán (31), quien salió adelante vendiendo pizzas en su casa y ahora tiene su local ‘Pizza Rápida’, en Carabayllo.

“Yo trabajaba como taxista y la pandemia nos afectó mucho. Decidí vender queques, pero no era seguro y no tenía ingreso diario. Como ya había trabajado como asistente de cocina en Cusco, sabía preparar pizzas y me aventuré”, recuerda orgulloso.

Logró tal éxito que empezó a recibir decenas de pedidos, algo que lo obligó a dejar el pequeño horno de su casa para abrir un local más amplio y acogedor que pudiera albergar a sus clientes.

“Ahora contamos con una gran variedad de pizzas y también incluimos en nuestra carta las salchipapas, las hamburguesas artesanales y las alitas. Nos piden mucho la salchipapa todo terreno, que tiene trozos de pollo, chorizo, hamburguesa de carne, salchicha frankfuertes y papas nativas fritas”, confiesa.

‘Pizza Rápida’ atiende todos los días desde las 3 de la tarde hasta el toque de queda. Realiza delivery solo en Carabayllo. Están ubicados en la avenida Condorcanqui Mz R Lote 25 Primera etapa de Santo Domingo, Carabayllo. Está en Facebook e Instagram con el mismo nombre.

Conoce la historia de 'Cebichería Puerto Tumbes'. (Foto: Trome)

Hace 29 años, Pilar Salas Osorio (51) demostró que los sueños se pueden hacer realidad al abrir su restaurante ‘Cebichería Puerto Tumbes’, en Comas. “Desde que tenía 17 años soñé con tener mi restaurante. Para lograrlo trabajé como asistente de cocina en un local. Ahorré mi dinero y pese a que mi esposo tenía miedo, yo me arriesgué”, recuerda orgullosa.

Salas confiesa que antes se dedicaba a cocinar, limpiar y hasta atender; sin embargo, con el paso de los años y el éxito de su negocio, ahora se dedica solo a administrar y asegurarse de que todos los clientes estén bien atendidos para que vuelvan.

“Todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Por un momento pensé que iba a cerrar mi negocio, estaba muy triste. Pero ingresé a la Escuela de Restaurantes de Arca Continental Lindley y me capacitaron. Aprendí sobre el servicio de delivery por Rappi y así levanté mi restaurante”, detalla.

En ‘Cebichería Puerto Tumbes’ puedes disfrutar de langostinos al ajillo, pescado a la chorrillana, cebiches, parihuelas, sudados y más. Todo es preparado al instante y con insumos de buena calidad.

Encuéntralos en Facebook con el mismo nombre. Realizan delivery a todo Lima Norte.