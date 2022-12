Bien decían nuestras abuelas que ‘el que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen’. Sin embargo, una cosa es que él decida volver a tu lado, con la cola entre las piernas, y otra muy distinta que lo perdones.

Al inicio, si sigues enamorada, lo más probable es que decidas darle otra oportunidad. Pero esa emoción se irá en segundos cuando lleguen las dudas y la desconfianza. Y aunque creas que pecas de exagerada y paranoica, lo cierto es que nada te asegura que no vuelva a dejarte.

“Si alguien necesita perderte para valorarte, no merece estar en tu vida. Volver con una persona que te cambió es saber que lo volverá a hacer. Recuerda que no tuvo madurez emocional para construir la relación y trabajar en los defectos, simplemente escapó a otros brazos”, comenta la psicóloga Juliana Sequera.

Si estás atravesando por una situación parecida, Sequera sugiere pensártela dos veces y seguir estos tres consejos:

1. Si no te valoró en su momento, dile chau

El que te pierde se la pierde, recuérdalo. Primero, segundo y tercero serás tú. Priorízate.

2. Date un tiempo y luego sigue con tu vida

Identifica lo que se llevó y dejó para que aprendas a soltar, valorar y avanzar.

3. Vales más que un desamor

Enamórate de ti misma. Fortalécete y reinvéntate para que no idealices el amor.

DATITO

Una de las principales razones por las que una persona decide regresar con su expareja es porque la otra relación no funcionó y no quiere (o no sabe) estar solo.

Sigue estos consejos de la experta para que no caigas otra vez en el círculo vicioso de ‘regresar y terminar’ cuando él lo decida. Hay más peces en el amor, no lo olvides.

