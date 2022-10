No es tarea fácil empezar a ahorrar, las necesidades son múltiples y no siempre uno está dispuesto a postergar ciertos gustos. Sin embargo, es importante tener dinero guardado para cumplir nuestros sueños financieros o usarlo en alguna emergencia. Si no sabes cómo empezar, los especialistas del BanBif te dan las siguientes recomendaciones:

1. OLVIDA LA FRASE ‘gano poco, por eso no puedo ahorrar’. Guardando, al menos 20 soles cada mes, ya se está formando el hábito del ahorro. Inicia el día que te paguen y grita: ‘Yo sí puedo ahorrar’. Debes entender que el ahorro es una decisión y debes ser firme.

2. NO GUARDES TU DINERO EN CASA. Aleja tu platita para evitar la tentación. Mejor abre en una entidad financiera una cuenta sin costo, es decir, una que no te cobre por depositar ni por mantener el saldo de tu primer ahorro.

3. TEN UNA META FINANCIERA. Una buena opción para motivar el ahorro es definir qué harás con ese dinero más adelante. Por ejemplo, puede ser viajar con la familia en vacaciones, comprarte aquello que tanto deseas o invertirlo en arreglos de la vivienda.

4. MONITOREA TUS FINANZAS. Aprovecha la tecnología, hay varias aplicaciones (apps) gratuitas de gran utilidad que te permitirán saber a ciencia cierta cuánto y en qué estás gastando, y de paso incentivarte al ahorro a través de retos y trucos.

SABÍAS QUE...

Es importante que te mantengas atento a las ofertas y/o descuentos de las tiendas para que aproveches las rebajas y ahorres dinero. Ese extra va directo a tu ‘guardadito’.

Economía: 3 razones para evitar pagar el mínimo de la tarjeta de crédito

Usa esta opción solo en casos de emergencia, no la conviertas en un hábito financiero porque de lo contrario afectarás gravemente tus finanzas. Además, es importante que controles mejor tus gastos.

Reorganiza tus finanzas para que evites pagar el mínimo de tus tarjetas de crédito. Foto: iStock.

Finanzas personales. Muchas personas están optando por pagar el mínimo de su tarjeta de crédito para evitar ser reportado como deudor en las centrales de riesgos (Infocorp, Sentinel). Esta alternativa solo debe ser usada en casos de emergencia y no debe convertirse en un hábito financiero.

“Es imposible cancelar la deuda generada por uso de tarjeta de crédito pagando el mínimo. Esta opción solo incrementa el tiempo que tardarás en cancelar la deuda, por lo que terminarás pagando más intereses. Se aconseja hacerlo solo cuando sea imposible abonar más”, indicaron especialistas del Banco de Crédito del Perú (BCP).

CONSECUENCIAS

PAGARÁS MÁS INTERESES. Si solo haces el pago mínimo cada mes, la mayor parte de tu dinero se irá al pago de los intereses. Tu deuda seguirá igual o, en el peor de los casos, aumentará.

DEMORARÁS MÁS TIEMPO EN PAGAR. Puede tomarte años pagar tu deuda y el monto final que abones puede llegar a ser varias veces mayor a la deuda original.

SERÁ MÁS DIFÍCIL PEDIR NUEVOS PRÉSTAMOS. Debido a tu comportamiento financiero en el pago de tus créditos, las entidades financieras lo pensarán más antes de darte un nuevo préstamo.