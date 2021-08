Según la Encuesta de Demanda Ocupacional 2021 realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los profesionales técnicos en operaciones financieras son los más requeridos por las empresas en el Perú. Guillermo Sánchez, director general del instituto Certus , comenta que los egresados de Administración Bancaria se encuentran entre los más demandados por el sector de banca y finanzas.

El especialista detalla que la remuneración promedio de estos técnicos puede superar los 2,500 soles mensuales y tienen un alto nivel de empleabilidad en el país. “Estudiar carreras de finanzas como Administración Bancaria, por ejemplo, ofrece múltiples oportunidades en el mercado laboral actual, ya que el área de finanzas es indispensable en los diversos sectores empresariales y la demanda de estos profesionales viene creciendo en el país”, menciona.

Habilidades

Un egresado de esta carrera tiene la responsabilidad de identificar, analizar y gestionar los procesos administrativos y las principales operaciones financieras para la mejora de la comercialización de diversos productos o servicios.

“El campo laboral del técnico en finanzas es bastante amplio y puede trabajar en organizaciones de todos los rubros, como instituciones financieras, empresas de servicios, empresas industriales, etc.; y de todos los tamaños, desde PYMES hasta empresas internacionales”, agregó el representante de Certus.

Otras carreras solicitadas

Por otro lado, la Encuesta de Demanda Ocupacional 2021 señala que el segundo lugar de los profesionales más requeridos por el mercado laboral corresponde a los técnicos en operaciones TIC y asistencia al usuario.

En tercer lugar, se encuentran los técnicos y médicos farmacéuticos. Cabe señalar que el estudio del Ministerio de Trabajo se realizó tomando como base información de empresas de Lima Metropolitana y Callao, así como en provincias de las regiones norte y sur del país, en 14 tipos de labores.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

4 tips para encontrar trabajo en esta ‘nueva normalidad’

La pandemia dejó a miles sin empleo. Si estás en la búsqueda, a la par es necesario que potencies tus habilidades, sigas capacitándote y mejores tu desenvolvimiento en el mundo digital.

La pandemia generó que en pocos meses experimentemos una aceleración de la transformación digital proyectada para desarrollarse en años.

La pandemia ha dejado sin empleo a muchísimas personas en diferentes rubros y buscar actualmente un puesto de trabajo no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, esto no quiere decir que no logremos reincorporarnos al ambiente laboral. Así que no te desanimes y enfócate en mejorar tus habilidades.

Para Carlos Campos, jefe de Liderazgo e Innovación de la Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, este nuevo entorno laboral está cada vez más competitivo, y aptitudes como la creatividad, innovación, adaptabilidad e inteligencia emocional son ahora más necesarias para tener éxito en cualquier rol y contexto.

Si no sabes por dónde o cómo empezar, estos tips te ayudarán.

Flexibilidad y adaptación al cambio

Es importante que, en vez de lamentarte o culparte por perder tu trabajo, mejor gasta energía elaborando estrategias que te ayuden a adaptarte a este nuevo mundo laboral. Recuerda que la forma de trabajo ya no es la misma, la pandemia sacó a reflote, por ejemplo, el teletrabajo.

Potencia tus habilidades creativas

Las investigaciones sugieren que es posible preparar la mente para que surjan ideas creativas. Por ello, es necesario entrenar nuestra creatividad y potenciarla a través de diversas técnicas. Un buen ejercicio es apuntar todas las ideas que se te ocurran sin juzgar si son buenas o malas.

Continuo aprendizaje

Durante toda nuestra vida podemos seguir aprendiendo. La capacitación constante aumenta nuestra productividad y abre nuevas posibilidades laborales. Ahora gracias al internet podemos acceder a cursos y talleres en línea, incluso gratuitos.

Competencias digitales

La pandemia generó que en pocos meses experimentemos una aceleración de la transformación digital proyectada para desarrollarse en años. Hoy las competencias y habilidades digitales son imprescindibles para las empresas. Así que si no potencia tu desenvolvimiento en el mundo digital.

