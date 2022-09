¿Querías descargar una aplicación, tomar una foto o grabar un video con tu celular y te salió el mensaje: ‘POCO ESPACIO EN LA MEMORIA’? Seguro te has enfrentado a esta situación, pero no te ‘jales los pelos’ ni reniegues. A continuación los expertos en tecnología te dan los siguientes consejos para que puedas liberar espacio y seguir usando tu smartphone con normalidad:

1. REVISA LA CARPETA DE DESCARGAS. Elimina todo lo que no te sirve, principalmente videos y fotos porque son los que más consumen memoria.

2. ELIMINA FOTOS Y VIDEOS DE GALERÍA. Durante el día date unos minutos para depurar las imágenes o grabaciones que no te gustan y no usarás. Hazlo un hábito diario. Y si no te decides por qué elementos quieres borrar, puedes subirlos a la nube (iCloud, Google Fotos, Amazon Fotos o cualquier otro servicio similar).

3. LOS SERVICIOS DE STREAMING (Netflix, Amazon, etc). Las películas o series que descargas para verlas cuando no tengas conexión de internet también consumen espacio en tu celular. Una vez que las veas conviene borrarlas.

4. DESINSTALA APPS QUE YA NO USES. A veces nos llenamos de aplicaciones en el celular que utilizamos una vez o que solo la ‘bajamos’ y nos olvidamos de su existencia. Fíjate cuáles no te sirven y llévalas al ‘tachito’.

5. USA EL LIMPIADOR DE TU CELULAR. La mayoría de celulares vienen con un instalado. Búscalo y úsalo porque te facilitará al máximo el proceso de liberar espacio. Por ejemplo, los móviles Android tienen Google File.

6. MUEVE TUS ARCHIVOS A UNA TARJETA DE MEMORIA. Esto te ayudará un montón y no sufrirás con frecuencia la falta de espacio en tu teléfono. Opta por una memoria de buena capacidad, no menor a 32 GB.

SABÍAS QUE...

WhatsApp es una aplicación que consume mucha memoria, pues al día recibes decenas de fotos y videos. Desactiva la descarga automática, así solo se guardará en tu teléfono lo que realmente deseas.

MÁS INFORMACIÓN:

¿Cómo verificar con tu DNI si eres miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

SOAT para motos y bicimotos eléctricas: nuevos requisitos para circular y las multas

Cuál es la multa si no cumples tu deber como miembro de mesa en Elecciones 2022