TikTok, la plataforma líder de videos móviles en formato corto, no es ajena al robo de información, por eso es importante que los más de mil millones de usuarios activos en esta famosa red social aprendan a cuidar su seguridad digital y privacidad. Pensando en ello, los expertos de Bitdefender comparten estos siete buenos y útiles consejos:

1. Deja de compartir información en exceso. No coloques tu nombre completo en tu ID y no compartas tu ubicación ni direcciones personales.

2. Modifica la opción de tu perfil. Tener muchos seguidores puede ser sinónimo de popularidad en TikTok; sin embargo, también puede atraer las visitas de personas mal intencionadas. Es recomendable cambiarlo a modo privado.

3. Ten una contraseña única. Evita abrir tu cuenta a través de otras redes sociales, de preferencia ten una clave exclusiva para TikTok.

4. Desactiva el guardado automático de la contraseña. Esto evitará que personas no autorizadas ingresen a tu red social, en caso tu dispositivo se pierda o lo dejes expuesto.

5. Evita las interacciones extrañas. Restringe quién puede ver o no tu contenido en esta plataforma, así alejarás los mensajes no deseados o spam.

6. No muestres mucho cuando hagas tus videos. Es decir, no es aconsejable que salgas con prendas muy pequeñas o sugerentes. No sabes dónde puede ir a parar esa imagen.

7. No accedas ni hagas clic en los enlaces. Si te llegaron mensajes privados de personas que no conoces, no los abras, mejor elimínalos. Pueden ser links maliciosos.

SABÍAS QUE...

Debes tener cuidado con las preguntas de seguridad para recuperar tu contraseña. Si las utilizas, que solo tú y nadie más sepa las respuestas.

MÁS INFORMACIÓN:

Freestyle y mujeres en el Perú, la verdadera batalla. Habla ‘Sumeria Mc’

Vuelve feria Nexo Inmobiliario con oferta de viviendas desde 160 mil soles

¿Qué trámites y documentos debo considerar para comprar un vehículo de segunda en 2022?