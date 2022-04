Nos enfocamos tanto en organizar las actividades cotidianas, que olvidamos hacer lo mismo con nuestra vida digital, espacio donde pasamos horas y que debemos ordenar para evitar perder tiempo. Especialistas del blog www.lucypositive.com te brindan los siguientes consejos. Dale unos minutos al día a esta práctica y haz que se convierta en un hábito.

♦Organiza las fotos para que puedas encontrarlas rápido. Lo primero que debes hacer es definir el título de cada carpeta. Organiza por categorías: fechas, eventos, lugares, personas.

♦Elimina archivos o aplicaciones antiguos. A veces nos aferramos tanto a documentos, fotos o videos que no queremos borrarlos porque pensamos que en algún momento nos servirán. Error, si durante tanto tiempo no los usaste, no lo harás ahora.

♦Usa Apps, programas o herramientas para etiquetar tus archivos. Estos serían buenos aliados para lograr tu objetivo: organizar tu vida digital. Utiliza el que más se acomode a tus necesidades.

♦Revisa tu correo todos los días. De esta manera, podrás eliminar aquellos mensajes que no necesites. Escoge un momento del día para hacerlo, verás que será de gran ayuda.

♦Mantén la pantalla de inicio o escritorio limpios y con los íconos necesarios. La mayoría suele guardar en el escritorio varios archivos solo ‘por un momento’ y, al final, se quedan ahí semanas o meses. Este desorden genera estrés y confusión, evítalos ordenándolos por fechas o temáticas.

SABÍAS QUE...

Una vez a la semana vacía la carpeta de ‘archivos descargados’ o ‘descargas’, así cuando la abras no te ‘chocarás’ con un mar de documentos y fotos.

