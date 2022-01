No hay mejor manera de celebrar la llegada del 2022 con nuevos hábitos, por ello, toma en cuenta darle un cambio de imagen a esta importante herramienta que apoya tanto tu vida profesional como personal. Aquí hay seis consejos de Bitdefender para ‘limpiar’ tu computadora y llevarla a su mayor productividad:

1. Copia de seguridad de sus datos

Hacer copias de seguridad periódicas de sus datos es una forma eficiente de recuperar archivos si tu dispositivo se bloquea, se ve comprometido por malware o es robado. Un disco duro externo o USB ofrece una forma fácil y portátil de hacerlo. Sin embargo, siempre puedes considerar un servicio de copia de seguridad en la nube para mantener archivos importantes y evitar la pérdida de datos.

2. Organiza tus documentos

Es probable que tu escritorio necesite algo de TLC. Si tienes dificultades para examinar docenas de iconos en su escritorio, podría ser el momento de ordenar tu escritorio. Ese desorden puede ralentizar tu computadora, y no hay garantía de que un programa haga una copia de seguridad automática de todos los archivos que has almacenado de esta manera a menos que realices cambios particulares en la configuración. Asegúrate de que todos tus archivos y documentos tengan el nombre adecuado para ayudar a encontrarlos más rápidamente.

3. Evita que los programas innecesarios se ejecuten automáticamente

Un arranque lento de la PC es muy irritante. Si tu computadora sufre ralentizaciones periódicas en el inicio, es posible que tenga demasiados programas y servicios que intenten ejecutarse una vez que se cargue su sistema operativo. Para mejorar el rendimiento general, deshabilita la ejecución de aplicaciones innecesarias en el inicio. También puedes buscar en Google cualquier nombre de aplicación desconocido antes de eliminarlos del proceso de arranque.

4. Limpie a fondo su máquina

Eliminar archivos y programas no utilizados o no deseados es otra forma eficiente de aumentar el espacio en disco y el rendimiento de la PC. Haz un poco de reconocimiento antes de eliminar archivos de su dispositivo para asegurarte de que no estás eliminando un documento o aplicación importante. Si una aplicación o archivo ya no se ajusta a tus necesidades, elimínalo. Eliminar fotos y videos innecesarios (incluidos los duplicados) también es una excelente manera de crear espacio adicional en tu unidad. Mientras lo haces, aprovecha esta oportunidad para organizarlos en grupos significativos y de búsqueda.

5. Use herramientas útiles

Por ejemplo, con File Shredder de Bitdefender puedes eliminar rápidamente archivos y carpetas no deseados de su ordenador, asegurándote de que no dejen rastros en tu máquina con Windows. Navegar o instalar aplicaciones en tu dispositivo a menudo deja rastros de archivos temporales, cookies no deseadas, archivos de historial o entradas de registro no deseadas que abarroten su espacio en disco.

6. Dales a tus cuentas digitales un lavado completo también

Mientras limpias tu máquina, es una buena idea organizar su presencia en línea también. Comienza con tus cuentas de correo electrónico. Revisa tus mensajes, elimina correos electrónicos antiguos y cancela la suscripción a las listas de correo electrónico de marcas que ya no te interesan. Pero no te detengas aquí. Actualiza tus cuentas de redes sociales con la configuración de seguridad necesaria, elimina cualquier imagen poco favorecedora y revisa las listas de tus amigos, asegurándote de configurar también la configuración de privacidad adecuada.

BUEN DATO

Una solución de seguridad debe ejecutarse en su dispositivo en todo momento para garantizar que su computadora y sus datos permanezcan seguros. Realiza un escaneo completo del sistema utilizando Bitdefender Total Security de forma gratuita con nuestra prueba extendida de 90 días. Puede verificar si hay malware, troyanos o spyware molestos y proporcionar una protección completa contra los intentos de secuestrar su dispositivo y datos.

MÁS INFORMACIÓN:

Implementan 231 camas más en la Villa Panamericana para atención pediátrica

Serfor: Estas son las más de 50 especies de fauna silvestre rescatadas tras derrame de petróleo

Conoce los vacunatorios en Lima y Callao en donde se inmunizará a niños de 5 a 11 años