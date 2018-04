¿Cuándo ir a terapia de parejas?

Por: Francesca Bravo



Soñaste con vivir con tu amado y crees que todo será ‘color rosa’, sin embargo, empiezan las pequeñas discusiones que se agravan al no llegar a ningún acuerdo, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿qué deben hacer?



“La terapia de parejas es un recurso mediante el cual ambos expresarán lo que sienten y un tercero, es decir, el especialista, los ayudará a llegar a acuerdos que beneficien a los dos y sobre todo fortalezca su relación”, explica la psicóloga y coach Juliana Sequera.



La experta señala que cada pareja es distinta y es decisión de ambos acudir a terapia en las siguientes situaciones:



1. Cuando no te sientes bien con

tu pareja.



2. No hay una buena comunicación entre ambos.



3. Te das cuenta de que la relación no avanza.



4. Compruebas que él no te comprende o no te escucha.



6. Nunca llegan a un acuerdo ante un problema.



5. No entiende tus creencias.



Es importante que invites a tu galán a este tipo de espacios para que vivan de otra forma la relación. Si se niega, dile: “no estamos yendo a un especialista porque estemos locos o mal de la cabeza, vamos porque necesitamos crecer y permanecer juntos”, añade Sequera.