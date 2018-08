Adultos mayores: Cuidados para pieles maduras

Con el pasar de los años, la piel pierde elasticidad y se vuelve más seca. Como consecuencia pueden aparecer más líneas de expresión (o arrugas), celulitis, dilataciones vasculares (venitas rojas pronunciadas) y alteraciones de la pigmentación del cutis.



La dermaticista Martina Gómez señala que la piel de las mujeres mayores necesita ciertos cuidados para seguir luciendo hidratada y saludable. ¿Cuáles son? Conócelos a continuación:





1. Limpieza. Lávate el rostro suavemente con un jabón especial para tu tipo de cutis, de preferencia que sea recomendado por un dermatólogo.



2. Hidratación. Utiliza todos los días cremas de acuerdo a tu edad y tipo de piel. Recuerda también beber ocho vasos de agua diariamente.



3. Exfoliación. Te ayudará a eliminar las células muertas, pero hay que tener cuidado y usar productos que sean para adultos mayores. Además, hazlo con masajes suaves.



4. Protección. No olvides aplicarte bloqueador solar media hora antes de exponerte al ambiente. Es muy importante que lo uses, pues tu piel ahora es más sensible.



5. Alimentación. Una dieta sana, variada y equilibrada ayuda a la regeneración de las células. Además, es bueno practicar algún deporte para sentirte más joven y vital.



SABÍAS QUE...



El contorno de ojos, cuello y labios son las zonas más propensas a que aparezcan arrugas y manchas.





Agradecimiento: Centro de Terapias Alternativas y de Antienvejecimiento.