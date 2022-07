“Hace seis meses terminé con mi enamorado, pero creo que mi familia no lo entiende. A cada rato lo nombran, recuerdan sus cualidades e incluso lo invitan a la casa. Definitivamente lo aman. No sé qué hacer”. (Laura, 29 años).

¿Hasta ahora no entiendes por qué tu familia estima tanto a tu expareja? Puede ser que él haya sido muy amable con ellos, se haya acoplado bien a sus costumbres o tú misma hayas provocado eso diciéndoles, cuando aún estaban juntos, que es un ‘buen hombre’.

El psicoterapeuta Walter Espinoza, en la edición Nro. 103 de la revista +Mujer, indica que el hecho en sí mismo no es ni bueno ni malo, ya que se trata del cariño hacia una persona que fue importante en tu vida. Sin embargo, si las preguntas o comentarios de tus padres te molestan, ahí sí hay un problema.

Entonces, ¿cómo manejas esta situación? El especialista aconseja conversar con tus progenitores y decirles cómo te sientes al respecto, no calles. La idea es sincerarte con tus familiares porque tal vez no entienden que te incomodan. Tampoco se trata de exigirles que se olviden de él. Esta frase puede ayudarte: ‘Comprendo el afecto que le tienen a fulanito, pero ya no es mi novio. Prefiero que ya no lo mencionen’.

Encontró en tu familia una familia propia. Si la situación es insostenible, lo más recomendable es conversar con los padres.

NUEVA RELACIÓN

Si tus padres hablan de tu ex frente a tu nueva pareja y destacan sus cualidades, trata de cambiar el tema en el momento, pero luego habla con ellos y diles con claridad, sin exaltarte, que eviten esos comentarios pues, si continúan con esa actitud, ya no traerás a tu chico a casa. Puede sonar como una amenaza, pero a veces es necesario presionar un poco para que entiendan.

CON HIJOS

* En este caso, sí es importante que tus padres lleven una relación cordial con tu expareja, Pues recuerda que él es el padre de tus hijos y, en alguna ocasión, se verán las caras.

