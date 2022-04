Un plan financiero es una herramienta que te ayudará a administrar tu dinero de forma más responsable, pues te permitirá ahorrar dinero, alcanzar tus metas, conocer el límite de lo que puedes gastar, seguir tus movimientos y saber cómo distribuyes tus ingresos. Si no eres un experto financiero y quieres conocer los beneficios de contar con un presupuesto mensual planificado, Experian Perú te cuenta algunos:

1. Organizar y distribuir tus ingresos y egresos

Al categorizar tu dinero, tendrás una idea más clara de qué porción de dinero usarás para alcanzar tu meta. De este modo, se te hará mucho más fácil poder ajustar tu presupuesto, organizar tus estados de cuenta y fijar tus metas. Si sabes distribuir bien tu dinero, podrás tener una mayor estabilidad financiera.

2. Tener control de tu dinero

Es importante saber a dónde va tu dinero y en qué lo estás gastando. Tener control sobre tus ingresos te ayudará a saber priorizar tus gastos. Un plan determinado, generará en ti, un hábito financiero saludable que podrás aplicar durante toda tu vida y te salvará de momentos de estrés y preocupación.

3. Pagarás tus deudas a tiempo

Tener un presupuesto mensual, te permitirá cancelar puntualmente los compromisos financieros que tienes con tu entidad bancaria y evitar intereses adicionales por pagos atrasados. Este no es el único beneficio de estar al día en tus cuentas, pues convertirte en un buen pagador es sinónimo de tener un buen historial crediticio, el cual puedes revisar a través de Mi Sentinel, y con esta carta de presentación, podrás acceder a mejores oportunidades (y créditos) para lograr tus sueños.

4. Ahorrar para el futuro

Uno de los mayores beneficios de contar con un plan financiero es poder ahorrar. Si bien al principio cuesta un poco organizarte, no es imposible. Para ello, es importante establecer tus prioridades para el mes o el año, así no gastarás en cosas que no se encuentran dentro de tu presupuesto, y podrás alcanzar tus metas de manera más sencilla.

5. Tener un fondo de emergencias

Si eres organizado y sabes administrar tus ingresos, te será más sencillo poder distribuir tu dinero según tus necesidades e incluso te permitirá destinar un monto de dinero en caso se te presente cualquier emergencia. Es mejor estar preparado para lo inesperado y tener un plan de acción listo para ser ejecutado. Recuerda que este fondo debe ser usado de forma responsable y únicamente para cubrir cosas de primera necesidad.

