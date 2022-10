Si tienes una reunión en casa este fin de semana y no sabes qué servir, no te preocupes porque gracias a la cadena de hipermercados Tottus te convertirás en el mejor anfitrión de la celebración porque sorprenderás a tus invitados con un ‘c heese and wine’ , una propuesta original y muy elegante donde el vino y el queso son los principales protagonistas.

Esta opción resulta muy práctica y original, pues el vino y el queso tienen un mundo infinito de posibilidades, texturas, sabores y variedades. Como bien señala, Giovanni Bisso, sommelier de Mundo Vinos de Tottus , la elección de los productos es muy importante. Hay que tener en cuenta ante todo la calidad y variedad de los vinos, así como las texturas y maduraciones de los quesos. La perfecta combinación entre ambos hará de esta una experiencia inolvidable.

QUESOS

Si optas por servir quesos de sabor suave y untuoso como el Brie, Gouda o Camembert, Giovanni recomienda combinarlos con un vino Tempranillo, una variedad con aromas y sabores frutados. En cambio, si elegimos quesos de sabores fuertes como el Parmesano o la Gorgonzola, se recomienda maridar con un vino Cabernet Sauvignon o un Merlot. “Al momento de combinar el vino y el queso es importante que ninguno se imponga al otro. Es necesario encontrar el equilibrio en los sabores”, señala.

VINOS

Elegir un vino entre tanta variedad de colores, sabores y edades va a depender mucho del gusto de cada persona y de los alimentos que servirán de acompañamiento. Como regla general, para acompañar una tabla de quesos la mejor opción siempre será un vino tinto joven, ya que logrará un mejor equilibrio con la gran cantidad de texturas y sabores que ofrecen estos productos lácteos.

Si buscas el mejor producto para tu ‘cheese and wine’, Mundo Vino de Tottus ofrece un amplio surtido de vinos tintos, blancos, rosados, secos, semisecos, dulces, espumantes y generosos. Todos están disponibles en tiendas Tottus, en la web Tottus.com o en la aplicación Fazil.

Antes de elegir un vino, Giovanni recomienda tomar en cuenta estos puntos:

♦Color. El color de los vinos está determinado por varios factores, entre ellos el tipo de uva, el grosor de su piel y su proceso de elaboración. Hay vinos tintos, blancos y rosados, cada uno con características distintas. Un vino tinto joven se reconoce por su color violáceo. Este combinará perfectamente con pastas, pescados, algunos embutidos y quesos de textura más cremosa y sabores suaves. Los blancos, en cambio, se maridan mejor con el pollo, algunos mariscos y ensaladas.

♦Aroma. Este es un punto muy importante. La fragancia que desprende un vino depende de factores como su zona de cultivo, la variedad de la cepa, el tipo de suelo y hasta el clima. Un vino de buena calidad es aquel que posee aromas primarios evidentes, los cuales provienen de la uva. Si al servir el vino sientes olores frutales o florales, estamos al frente de un buen producto.

♦ Equilibrio. El olor, sabor y color de un vino deben estar perfectamente integrados en un todo. Si destaca uno de ellos sobre el resto, posiblemente tenga alguna anomalía. En ese caso, mejor no lo volveremos a elegir.

♦Alcohol y taninos. Deben favorecer la salivación en su paso en boca. De estos elementos depende que el vino deje recuerdos en el comensal, por lo que deben ser equilibrados suaves sedosos y no astringentes.

♦Persistencia. El sabor de un vino debe permanecer en la boca durante cierto tiempo. De ahí que se hable de vinos largos. Por lo general, cuando un vino permanece durante diez segundos en boca es porque es de buena calidad.

ACOMPAÑAMIENTOS

Además de los vinos y quesos, es importante que tu ‘Cheese and wine’ tenga algunos acompañamientos como panes (de preferencia baguette), palitos de pan, galletas, salsas, encurtidos, embutidos como el jamón o almendras tostadas y saladas.

