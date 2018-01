Conoce a Tiffany Terrones, 'La India' de Comas [ENTREVISTA Y FOTOS]

Con tan solo 14 años, Tiffany Terrones nos ha sorprendido con su imitación de una de las cantantes más difíciles del género de la salsa, La India. Ella interpreta ‘Mi mayor venganza’ y ‘Dicen que soy’ con un sentimiento tan profundo como si a su corta edad hubiese sufrido una gran decepción amorosa. Pero no es así, su talento innato y la constante preparación que ha tenido desde muy pequeña le ayudaron a llegar a la semifinal del programa ‘Yo soy kids’ y a participar en tres películas.



¿De quién heredaste el talento de la música?

De mi papá, es percusionista. Somos cuatro hermanos y solo yo he sacado el talento del canto, baile y actuación.



¿Cómo te animaste a imitar a La India?

Ya la había escuchado porque a mi mamá le gusta la salsa. Sabía que era un personaje muy difícil por su calidad vocal e interpretación, igual mandé mi video al casting. Lo bueno es que clasifiqué y llegué hasta la semifinal.



¿Cuál ha sido tu preparación?

Desde los 4 años llevé clases de canto, baile y actuación con Marita Cabanillas. Ahora solo llevo lecciones de canto.



¿Cómo fue tu experiencia en ‘Yo soy kids’?

Muy bonita. Me puse triste cuando no llegué a la final, pero al ver que eliminaron a un compañero que para mí era el mejor, entendí que así es el concurso.



Y ahora ya te reconocen en la calle…

Sí, fui a MegaPlaza y una señora me dijo: “tú eres La India, cantas muy bonito”. Y pensé, ‘Soy La India de Comas’ (risas). También las personas se tomaron fotos conmigo. Me sentí muy feliz.



¿En qué ha cambiado tu vida?

Me han llamado para cantar en eventos grandes, colegios, e incluso viajé a Chiclayo con una promotora.



¿Cómo harás con el colegio?

Mis estudios son mi prioridad, afortunadamente los profesores me han apoyado. Me encanta hacer mis tareas y jugar con mis amigas.



¿Habías participado en otros concursos?

Sí, en varios de canto y he ganado.



¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me gusta el karaoke y bailar.



¿Qué géneros musicales escuchas?

Balada, salsa, pop en inglés, música criolla y bachata.



¿Te dedicabas a alguna actividad artística antes de salir en televisión?

Sí, soy actriz. He participado en tres películas. ‘F27’, ‘Clímax’ y ‘La Herencia’ donde trabajé con grandes y reconocidos actores que me dieron muchos consejos.



¿Quién crees que te dio el mejor consejo?

Recuerdo que la actriz Claudia Dammert me aconsejó que nunca me olvide de mi mamá, por eso a ella le quiero comprar una casa y un carro.



¿Cómo te imaginas en diez años?

Veo una Tiffany cantando y actuando.



¿Cuál es tu principal fortaleza?

Me gustan los retos, sé que si me esfuerzo puedo hacer todo lo que me proponga.

