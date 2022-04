‘A ella le gusta la gasolina… dame más gasolina…’ Al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del reguetonero Daddy Yankee, Yoshe Rebatta enseña cardio dance (disciplina que fusiona la danza con las actividades físicas) a través de TikTok. Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en esta famosa red social.

“Soy profesora de baile hace siete años, enseñaba género urbano, pero ahora me dedico a hacer cardio dance. Durante la pandemia me di cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se me ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’, disfrutar de la música y bajar de peso”, cuenta esta jovencita de 28 años, que también hace entrenamiento funcional con cosas que tenemos en casa, como una silla.

El talento lo heredó de su madre, que también fue profesora de baile. “Como no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba a sus clases desde muy chiquita. Ahí yo veía sus rutinas y cómo le apasionaba la danza. Fue mi inspiración verla, por eso cuando crecí, ya tenía claro qué quería hacer en mi vida. Ahora estoy superfeliz porque sé que mis seguidores se divierten con mis videos y también los ayudo a llevar un estilo de vida más saludable”, expresa Yoshe.

Esta entusiasta bailarina cada día mejora su contenido para que más gente la siga en TikTok (@yoshe.rebatta) y también se suscriba a su canal de YouTube ( Yoshe Rebatta ). “El TikTok se ha convertido en una ventana para mostrar lo que hago”, indica.

‘Pasa la voz’… con esta frase suele terminar sus videos en TikTok Cristhian Palomino Martínez, más conocido como ‘El chico de las noticias’, que hasta el momento cuenta con 1,5 millones de seguidores en esta popular red social.

Aunque tiene cara de niño, no es tan chico que digamos. A sus 29 años, este comunicador es profesor de teatro, actor y productor de su propio noticiero virtual, que desde su casa en El Agustino da a conocer las noticias del acontecer nacional.

“Comencé este proyecto en TikTok a mediados de 2020, fue una manera de liberar la frustración y depresión que sentí con las cuarentenas, la cancelación de mis proyectos teatrales y la pérdida de familiares a causa del Covid-19. Empecé grabando videos de bailes e imitaciones, pero luego pensé en hacer algo más útil para la gente. Como soy comunicador decidí informar sobre la realidad nacional, así nació ‘el chico de las noticias’ en febrero de 2021″, cuenta el famoso tiktoker, que muestra una leve tartamudez que ha sabido disimular muy bien en los micrófonos y frente a la cámara. “Todos podemos cumplir nuestros sueños”, señala con una amplia sonrisa que refleja lo feliz que se siente de haber logrado sus objetivos.

INFORMACIÓN SALUDABLE

Cristhian ha aprendido a sobrellevar los comentarios negativos y destructivos en TikTok, sabe que no a todos les gustará su forma de contar las noticias, pero -afirma- eso no es un problema para él, porque siempre trata de ser imparcial y respetuoso. “Quiero generar una sociedad de información más saludable, no tóxica”, manifiesta. Pueden seguirlo en su TikTok: @elchicodelasnoticias

